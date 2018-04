Quiso cantar 'Recuérdame' a su abuela, ella pidió 'algo mejor'

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre jamás pensó que su abuelita lo iba a interrumpir cuando intentaba cantarle la canción 'Recuérdame' de 'Coco' por querer escuchar algo mejor. La respuesta de la mujer se ha vuelto viral en redes sociales pues nadie se niega a escuchar una de las canciones que más ha cautivado una película de Disney.

De acuerdo con el portal Mundo TKM, en un video viral de redes un joven intentó recrear una escena de la película de Disney Pixar, en la que el protagonista canta “Recuérdame”, pero en esta ocasión la respuesta que recibió de su abuela ha generado cientos de reacciones en redes, pues como buena mujer mexicana pidió una mejor canción.

Se ve como el joven intenta cantarle a su abue y realizar una parodia de la popular escena; sin embargo, ella le hizo una extraña petición cuando escuchó la guitarra, quien con gritos le dijo: “¿Cuál ... “recuérdame”? Cántame un corrido”.

Tiene cuatro años y el pequeño Alex, como lo llaman sus padres, ya consiguió "tocar" los corazones de los usuarios en redes sociales.

De acuerdo con información del portal de noticias Vanguardia, Alex, aparece en un video publicado por su padre en su cuenta de Twitter, cantando la canción "Recuérdame", de la película "Coco" a su pequeña hermanita Ava, quien falleció en mayo pasado.

De acuerdo a información publicada por su padre, identificado como Samir, habría sido el primer cumpleaños de la nena.

Mi hijo cantando "Recuérdame" de la película "Coco" a su hermanita, Ava, que perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y entiende, ni siquiera sabía que estaba grabando. ¡Sólo quería cantar a ella para su 1er cumpleaños!", se lee en la publicación de Twitter.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ