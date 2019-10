Hombre raya un auto Tesla 3 y es captado en video

Agencia

MÉXICO.- El propietario de un Tesla Modelo 3 fue víctima de un acto vandálico en el área de la Bahía de San Francisco, en EE.UU., donde un hombre rayó la puerta de su coche a propósito, con una llave. El incidente ocurrió este miércoles y fue grabado por el propio vehículo que, gracias al 'modo centinela' que lleva incorporado, capturó tanto el propio incidente como múltiples ángulos de la cara del agresor.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por el propietario del Tesla, Justice Frimpong, y se hicieron virales en poco tiempo.

También te puede interesar: ¡Entérate! Dragon Ball estará disponible en Netflix a partir de...

Sentry mode is 😍 @elonmusk

But still smh pic.twitter.com/hUYQiPTSLK