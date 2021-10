Hombre sale a beber con sus amigos, lo reportan como desaparecido y apoya en su búsqueda

Un turco reportado como desaparecido se unió sin querer a su propia búsqueda, antes de descubrir que era él a quien buscaban.

De acuerdo con el canal de noticias turco NTV, el hombre, identificado como Beyhan Mutlu, de 50 años, salió el martes a beber con sus amigos a un bar cercano, en la localidad de Inegol de Bursa.

En determinado momento, Mutlu se separó de sus amigos y se introdujo en el bosque. Al pasar las horas y ver que no regresaba, y sabiendo que había bebido demasiado alcohol, la esposa y amigos del hombre alertaron a las autoridades locales, que iniciaron una búsqueda.

De alguna manera, Mutlu vio que había una brigada de búsqueda de una persona desaparecida, y decidió unirse. Ni la familia ni los amigos se percataron de que entre el grupo se encontraba él.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.



Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY — Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021

En determinado momento, algunos miembros del grupo comenzaron a gritar el nombre de la persona que buscaban. Fue así como Mutlu cayó en cuenta de que el desaparecido era él.

"¿A quién estamos buscando? ¡Estoy aquí!", respondió, de acuerdo con NTV.

Uno de los rescatistas llevó aparte a Mutlu para que declarara. "No me castigue muy duro, oficial. Mi padre me matará", le habría dicho el hombre, según los medios turcos.

