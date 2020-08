Hombre se proclama 'supremacista blanco' y golpea a mujer dentro un restaurante (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Todos los días las redes sociales traen algo nuevo de que hablar y en esta ocasión no ha sido la excepción. Resulta ser que se ha hecho viral un video donde un hombre que se proclama 'supremacista blanco' golpea a una mujer dentro un restaurante en Florida, Estados Unidos.

Tras los gritos, uno de los trabajadores del lugar le pidió respeto debido a que había niños y familias presentes, situación que no le importó al individuo e incluso exigió que llamen al presidente Donald Trump.

Posteriormente, una empleada intentó hacer que el hombre se retirará pues asustaba a los demás comensales del restaurante, esta petición hizo enojar aún más al agresor, quien descargó su furia sobre la mujer golpeándola fuertemente en el rostro.

A self-proclaimed white supremacist in Florida attacks an innocent woman after praising Donald Trump pic.twitter.com/vCec0xn87S