Hombre se vuelve viral al adoptar a una perrita que lo mordió

Los ángeles de la guarda si existe y este el caso de Jorge Jaime que tras publicar unas fotos donde una perrita le dio una fuerte mordida decidió adoptarla, por lo que usuarios de Twitter lo hicieron viral por tan noble acción, y es que en México presenta un alto índice de perros que viven en la calle con un 70% con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.

La historia de Jorge se viralizó luego de mostrar la mordida que le dio la lomita que minutos después rescató en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ante el ataque el hombre en lugar de responder con un golpe la acobijo y decidió rescatarla.

“Ella me mordió yo le pagué con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”, escribió en cuenta.

Por su parte Jorge dedica un tiempo de su vida en poder rescatar a perro y gatos de la calle para después buscarles una familia, ya que asegura que no soporta ver que un animal sea maltratado por lo que en algunas de sus cuentas hay personas que le dedican mensajes de admiración por su labor como ayuda financiera para que siga haciendo tan noble causa.

Ella me mordió yo le pague con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre asia mi y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real pic.twitter.com/qMXVGyKZ8L — Jorge Jaime (@JorgeJa37438463) September 30, 2021

