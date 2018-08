Hombre que imita a Shakira se cae al colgarse del techo

Agencia

Lima, Perú.- Un hombre que parodiaba a Shakira es el protagonista de este nuevo video viral compartido a través de Facebook. En las imágenes se puede ver la actuación del 'alma de la fiesta' pero luego todo termina de una manera bastante inesperada. ¿Qué pasó en la fiesta? Aquí te contamos el 'trágico' desenlace.

Tal y como ocurrió en esta escena registrada en video y que se ha convertido en viral entre los usuarios de Facebook y donde se ve como un hombre que imitaba a la cantante colombiana Shakira sufre una aparatosa caída al sostenerse de un pequeño techo.

En el video que se ha vuelto viral entre los usuarios de Facebook y que apenas dura 10 segundos se ve la dura caída que sufre el hombre luego de que un techo se le viniera abajo mientras realizaba una parodia del tema 'Perro Fiel' de Shakira en una fiesta.

Como se ve en el clip que se ha vuelto tendencia entre los usuarios de redes sociales, algunos de los invitados a la fiesta quedaron sorprendidos por la caída, mientras que otros desataron las carcajadas. Se desconoce el estado del protagonista del video tras la dura caída.

"Lo veía venir cuando se entusiasmaron en pleno espectáculo", "Atángana", "Morí de risa", "Hay que ser mala suerte para terminar así","Eso le pasa por pasarse de chistoso jajajaja", fueron algunas de las impresiones y comentarios de los usuarios acerca del video.

El video fue compartido a través de Facebook el jueves pasado y en apenas días ya acumulaba más de 100 mil reproducciones. Además el breve clip cuenta con más de mil 700 reacciones, 180 comentarios y ha sido compartido más de mil veces por los internautas.

Un suceso que causó risas y carcajadas en las redes sociales. Sin duda que la caída del hombre fue dura.