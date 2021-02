Hombre termina en el médico tras tragarse sus audífonos mientras dormía

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre advierte a la gente que no use audífonos mientras se duerme después de que los trabajadores de la salud tuvieron que quitarse un auricular inalámbrico del esófago.

Brad Gauthier, residente de Worcester, quien detalló su extraña experiencia en una publicación de Facebook, se fue a la cama el lunes escuchando música. Se despertó el martes, quitó nieve con una pala durante aproximadamente una hora y luego entró a tomar un sorbo de agua. Pero el líquido no bajaba y tuvo que inclinarse para drenarlo de la garganta.

Gauthier también notó que le faltaba uno de sus dos audífonos inalámbricos, que dijo que normalmente usa cuando se queda dormido.

El hijo de Gauthier sugirió que tal vez su padre se había tragado el auricular, que es exactamente lo que reveló una radiografía en una clínica de emergencia local. El pequeño dispositivo de plástico estaba alojado en la parte inferior de su esófago.

Brad Gauthier of #Worcester went to bed Mon. night wearing his #airpods, woke up next a-m & one was missing. He went to sip some water & noticed he couldn’t swallow. A trip to e-r revealed he had swallowed the missing ear bud in his sleep. He had emergency surgery to remove it. pic.twitter.com/G0I6dkqJ8U