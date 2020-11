Horóscopo diario: domingo 22 de noviembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este domingo 22 de noviembre de 2020.

Horóscopo Aries

Habrá tensión en tu hogar. Los miembros de tu familia quieren hacer más cosas de las que les da tiempo y están demasiado estresados para ser una buena compañía. Tu pareja también lleva el peso de sus responsabilidades profesionales y no está de buen humor. Así que tu mejor opción, Aries, es concentrarte en lo que tienes que hacer. Deja que cada uno maneje sus propias dificultades y en su propio rincón si así lo desean.

Horóscopo Tauro

Hoy los Tauro deberían organizar una velada romántica con su pareja. En tu caso, igual te apetece cenar en un restaurante de alguna estrella Michelin. O si no, abre una buena botella de vino y disfrútala tranquilamente. De esta manera hablaréis mejor de vuestros sueños y de vuestros proyectos comunes. Explícale lo que esperas de tu relación.

Horóscopo Géminis

Te preguntarás si te sientes preparado para cambiar de trabajo o de carrera profesional. Tú necesitas un cambio porque la rutina mata tu mente creativa. Piensa que nada te impide presentar un nuevo proyecto a tu jefe. O invierte más en el funcionamiento de tu empresa ofreciendo la posibilidad de trabajar en red con tus diversos socios financieros. No reprimas tu imaginación, es fundamental para que sigas adelante.

Horóscopo Cáncer

En este momento, alguien está tratando de ejercer autoridad sobre ti, Cáncer. Quizá tu cónyuge o tu pareja quiere jugar ser tu jefe. También puede ser que un colega esté tratando de tomar el control de un proyecto importante. No permitas que se ignore tu esfuerzo. Tu opinión y tus sentimientos importan tanto como los de esa persona. Deberías hacerte valer. Exprésate en voz alta y manifiesta cuál es tu postura. No busques altercados. Piensa que es posible hacer las cosas de una manera positiva.

Horóscopo Leo

Hoy te encuentras muy bien en tu cabeza. Si estás soltero, es posible que no tengas prisa por encontrar a tu alma gemela. Pero si mantienes una relación sentimental, todo irá bien. Incluso si hoy tu novia/o no se muestra contigo tan atenta/o como de costumbre. Probablemente tenga algunos problemas pasajeros que le preocupan. Deberías saber cómo apoyarla/o sin impedirle respirar. Leo, no dejes que este pequeño detalle arruine tu día.

Horóscopo Virgo

Tienes que intentar mantener el control de ti mismo. Deberías mirar las cosas con perspectiva porque todo esto es solo temporal. No permitas verte envuelto en una pelea con tu pareja. No digas cosas de las que luego te arrepentirás y que ya no podrás borrar.

Horóscopo Libra

Hoy un amigo tuyo podría necesitar tu asesoramiento experto. Por lo general, no tienes paciencia para escucharle cuando te cuenta sus pequeños problemas. Sin embargo, en este momento la situación es realmente grave y tu amigo tiene serios problemas económicos o sentimentales. Trágate tu sarcasmo o tu humor irónico porque ahora no es el momento. Tu mente práctica e ingeniosa valdrá su peso en oro. Así que, Libra, muéstrate generoso.

Horóscopo Escorpio

Hoy no deberías dejar que tu temperamento de Escorpio se apodere de ti. Alguien cercano a ti, un amigo, un familiar o una novia / un novio, no está de acuerdo contigo en ciertos puntos concretos. Lo que comenzará como una tonta discusión puede terminar como una acalorada trifulca. Recuerda que todo es relativo, sobre todo cuando se trata de ideas abstractas. El punto de vista de tu amigo es tan válido como el tuyo. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propios valores.

Horóscopo Sagitario

A lo largo del día de hoy sentirás un gran y profundo sentimiento de seguridad afectiva. Deberías aprovechar estas buenas disposiciones emocionales para entablar excelentes conversaciones e intercambios francos y directos con algunos de tus seres queridos. Así consolidarás ese sentimiento de serenidad dominante que habita en ti en este momento y consolidarás de una manera más sincera tus relaciones amistosas. Entonces, no esperes para llamar a tu mejor amigo.

Horóscopo Capricornio

Puede que hoy tu pareja te necesite de verdad. Capricornio, a veces estás tan distraído o preocupado que apenas escuchas lo que te está diciendo. Así que préstale mucha atención. Es posible que tenga problemas en el trabajo o con su familia, o que simplemente necesite que le tranquilices sobre los sentimientos que tienes hacia ella. Deberías ser particularmente amable y atento. Tómate el tiempo necesario para estar cerca de ella / él.

Horóscopo Acuario

Puede que empieces a pasar un poco más de tiempo con nuevos amigos. Acuario, tu súper ‘yo’ social se encontrará con pocos obstáculos y estarás ‘hambriento’ de nuevos conocimientos. La influencia de Mercurio es muy fuerte en ti y a menudo sientes el deseo y la necesidad de renovar a las personas de tu entorno más cercano y conocer nuevas personas. En este momento, los círculos creativos son los que especialmente recogen todos sus votos.

Horóscopo Piscis

Hoy deberías estar preparado para encontrarte con personas que no conoces. Además, Piscis, tienes la posibilidad de que te inviten a una celebración de cumpleaños o a una fiesta que podría convertirse en una gran noche. Estarás en tu mejor momento y tu sentido del humor será insuperable.