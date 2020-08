Horóscopo diario: jueves 20 de agosto de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 20 de agosto de 2020.

Aries

Hoy será un día repleto de bendiciones para ti, sin embargo, hay un problema que se te presentará en tu sitio de trabajo, piensa mucho antes de actuar para darle una resolución efectiva.

Tauro

Hay una situación del pasado que te impide avanzar, una conversación sumamente importante le pondrá fin a este conflicto interno. Hay un paseo que tienes pendiente desde hace mucho tiempo, es un buen día para retomar esa actividad.

Géminis

El amor está tocando tu puerta, no te cierres, recuerda que este sentimiento de afecto te hará vivir emociones magníficas. Estás muy enfocado en realizar tus metas profesionales, pero siempre tienes que dejar un espacio para el cariño en tu vida cotidiana. Hoy debes analizar cuáles son las prioridades en tu vida.

En cuanto a tus amistades, no busques demasiado porque podrías encontrarte con realidades no muy positivas, no te decepciones, ya lo sabías sólo que no quisiste verlo.

Cáncer

Cuando sientas que debes seguir tus instintos hazlo, porque será la mejor decisión para forjar un mejor porvenir. Tendrás una cena con una persona sumamente especial, atento… se podría formar un futuro romance.

El día a día, puede estar lleno de estrés, procura estar en calma y poner tus sentimientos, así como tus pensamientos en tranquilidad.

Leo

Hay un asunto familiar que viene desarrollándose desde hace un tiempo, cobrará “vida” y allí podrás sacar muchísimas conclusiones y también tomar decisiones, que forjarán un camino totalmente diferente.

Estarás inmerso en situaciones que pondrán a prueba tus habilidades y sobre todo tu paciencia. Debes afrontar estas circunstancias con toda la madurez posible para salir airoso de cualquier efecto secundario.

Virgo

Debes abrirte a otras oportunidades, tal vez nuevas actividades podrían brindar el rejuvenecimiento que necesitas. A través de nuevas pasiones descubrirás vías alternas fuera de la cotidianidad. No te quedes en lo aburrido, atrévete a tomar nuevos riesgos.

Libra

Un asunto se solucionará pronto, esta situación legal que atormenta tus días ha llegado a su fin. Pasarás por un momento incómodo que tendrás que atravesar, pero del cual obtendrás sabiduría.

Comprenderás muchas actitudes de terceras personas que en su momento no pudiste, lo que abrirá la posibilidad para dejar atrás rencores y darle paso al perdón.

Escorpio

“No todo lo que brilla es oro” y tu semana estará cargada de una serie de conflictos internos, de esta forma, debes afrontar con valor tu posición. Una persona muy querida podría decepcionarte.

El número 10 será sumamente importante y tus constelaciones marcan que podría constituir el número de días en que puede llegar una noticia fructífera para tu desarrollo espiritual.

Sagitario

El camino estará un poco turbulento. Hay una mujer que esparce chismes sobre ti, sin embargo, le harás frente de una manera valiente y valiosa.

Debes prestar atención especial a los detalles, puede ser que tu pareja se sienta totalmente incomprendida por ti y también puede tener sentimientos de abandono. Debes hablar y establecer una conversación sincera con tu amado, para que así, más adelante no te arrepientas por alguna ruptura que pueda suscitarse.

Capricornio

Tus sentimientos están a flor de piel, de tal modo, que será un buen momento para realizar cambios. Recuperar relaciones, bien sea familiares o amistades, que han quedado en malos términos.

Vas a recibir una llamada muy importante que marcará un antes y un después en esta semana. Puedes comenzar a realizar meditaciones debido a que, tus sentimientos están tan expuestos, que será un buen momento para conectarte contigo mismo.

Acuario

Un hombre vendrá a ti con malas intenciones, debes estar muy pendiente de sus propuestas y evaluar la mejor decisión, podría ser de mal augurio para ti.

Los planetas marcan en tu signo zodiacal que tu carácter estará lleno de decisión y de templanza. Por este motivo, no debes dudar de que las elecciones que tomes son las más adecuadas.

Piscis

Hay motivos ocultos detrás de la llegada de un familiar: debes estar al pendiente de él y procurar llegar a la verdad. En el amor, trata de no jugar con los sentimientos de la otra persona. Si no sientes realmente afecto, déjala que siga su camino.