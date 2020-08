Horóscopo diario: jueves 6 de agosto de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 6 de agosto de 2020.

Aries

Debes poner a funcionar tu intuición para averiguar qué es lo verdadero y lo falso porque se cruzarán muchas conversaciones e información que tendrás que procesar de la manera adecuada. Te interesa mucho saber la verdad.

Tauro

No suele sucederte a menudo, pero hoy te vas a dejar llevar por la pereza y no te apetecerá hacer nada que implique esfuerzo físico ni mental. Deja pasar el día y no te recrimines por sentirte de esa manera.

Géminis

Rechazarás lugares donde haya mucha gente porque prefieres estar lejos del bullicio o el ruido. Buscarás la tranquilidad que es lo que más le conviene a tu mente el día de hoy. Un paisaje solitario es lo que te sentará mejor.

Cáncer

Pon atención a las señales que tu organismo te va a ofrecer para protegerte del calor excesivo que puede ser muy perjudicial. No creas que puedes con todo y que llegarás a la meta con facilidad si estás haciendo algún deporte. Cuidado.

Leo

Puede que un compañero de la oficina intente hacerte responsable de un trabajo que no es el tuyo. Marca bien las distancias y los cometidos para no cargar con lo que no debes. Si es necesario, habla con quien esté al mando.

Virgo

Las cuestiones científicas, los números o cualquier trabajo o lectura técnica te van a dar mucha satisfacción personal porque verás que eso que has elaborado o aprendido te hace avanzar y además puede ayudar a los demás de una manera importante.

Libra

Habrá noticias que pondrán una sonrisa en tu cara porque la racha negativa tuya o de alguien cercano empieza a ser positiva. Déjate llevar por la alegría.

Escorpio

Hay paz en tu interior a pesar de que algunas cosas que no te gustan o te parecen exageradas o injustas, sabes que no es fácil cambiarlas. Pondrás tu granito de arena para hacer que todo sea más fácil o ayudar a alguien.

Sagitario

Te sentirás mejor si te preocupas más por tu imagen y decides a cambiarla para sentirte más a gusto, aunque recuerda que no debe importante lo que opinen los demás, tienes todo el derecho de lucir como desees.

Capricornio

Realizar cualquier actividad física supone }un cierto riesgo si no lo haces en las debidas condiciones de seguridad y mucho más si se trata de algún deporte extremo o de riesgo. Comprueba que todo está en orden antes de lanzarte.

Acuario

No desprecies la ayuda que alguien te ofrece porque crees que de alguna manera quiere aprovecharse de ti. Esa desconfianza no es buena para nada ya que te hace sentir mucha negatividad.

Piscis

No te dejes llevar por la sensación de estar fuera de la realidad porque hoy precisas enfocar tu atención en algo que te pide alguien y que es importante para esa persona. Esa ayuda que tienes que ofrecer es algo que no puedes evitar. Al final te alegrarás de hacerlo.