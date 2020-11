Horóscopo diario: lunes 16 de noviembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este lunes 16 de noviembre de 2020.

Horóscopo Aries

Hoy podrías ponerte en contacto con ex parejas y/o viejos amigos que no has visto durante un tiempo. Necesitas con urgencia alejarte de tu vida amorosa, Aries. Comprenderás mejor las razones de los errores pasados. Pero no te culpes. Ser impulsivo en realidad podría retrasarte. Ten cuidado con la forma en que expresas tus palabras. Este es un buen día para poder desarrollar nuevas formas de administrar tus finanzas.

Horóscopo Tauro

Prepárate Tauro porque hoy surgirán retrasos y errores tontos en el trabajo o con cualquier tarea que te propongas. Por el lado positivo, esta podría ser tu oportunidad para abordar con éxito un problema de salud.

Horóscopo Géminis

Las viejas llamas podrían volver a escena para algunos Géminis. Deberás tratar de no chocar con tu pareja y tener cuidado con lo que dices. Esta única nube en el horizonte no puede ser barrida con facilidad.

Horóscopo Cáncer

Te sientes preparado para cambiar las cosas, sacar las conclusiones correctas y empezar de nuevo con una nueva base. Con tu motivación hoy podrás mover montañas.

Tu relación con tu pareja viene bajo el signo de la armonía y la ternura. Este es un buen momento para continuar las conversaciones a medias. Procede con suavidad y tacto.

Horóscopo Leo

Hoy estarás listo para hacer concesiones. Perdonar te hará mucho bien. Date tiempo, tienes tendencia a acelerar las cosas, Leo. No te dejes dominar por ideas fijas, también necesitas vivir en el presente. Si intentas embellecer las cosas como realmente son, corres el peligro de caer en tu propia trampa. Piensa antes de abrir la boca.

Horóscopo Virgo

Tu círculo de amigos te parecerá particularmente bullicioso. Tu disposición tranquila, Virgo, te permitirá saborear los placeres de la vida. Cualesquiera que sean tus preocupaciones, siempre es mejor discutir las cosas con alguien más en confianza.

Horóscopo Libra

De una manera curiosa, vas a ver claramente cuáles son realmente las intenciones de ciertas personas. Luego, tendrás que averiguar cuáles son las tuyas. Alguien está en peligro de volcar la balanza en la dirección equivocada. Tienes problemas para mantener el ritmo, tomar un poco de aire fresco podría ayudarte a cargar las pilas.

Tu aparente calma, Libra, oculta algo que está burbujeando dentro de ti. No esperes que tu pareja se dé cuenta porque depende de ti revelar tus intenciones. No tienes nada que perder.

Horóscopo Escorpio

Mira más allá de tu plato. Tendrás mejores cosas que hacer. Sentirás una gran necesidad de sobresalir y demostrar que puedes hacerlo. No te detengas. Tu visión del amor está pasando por un cambio. Te resultará más fácil entender a tu pareja o cómo funciona el sexo opuesto. No saques conclusiones apresuradas.

Horóscopo Sagitario

Disfruta ahora de un momento de tranquilidad. Este es un buen día para pensar un poco en lo que quieres para el nuevo año que se avecina. Mientras tanto, Sagitario, recibes reconocimiento, fortaleces y consolidas lazos.

Trabajar en tus relaciones laborales te traerá suerte. Sincronízate con tu equipo para avanzar en la misma dirección. Tus intensas emociones te impedirán razonar con lógica en tu vida amorosa. Guarda las discusiones importantes para otro momento.

Horóscopo Capricornio

Estás siguiendo tu camino con un impulso positivo, Capricornio. Sigue con ese entusiasmo y pon las cosas en movimiento. Tendrás la habilidad de tomar decisiones rápidas y dinámicas que ganarán la aprobación de quienes te rodean. Alguien te dará los recursos necesarios para completar con éxito un proyecto o un documento importante.

Horóscopo Acuario

Los retrasos en los viajes más el deseo de viajar son una mezcla para algunos Acuario en este momento. Sin embargo, una cosa es segura, este es un excelente momento para estudiar o terminar un trabajo o manuscrito importante porque las cosas fluirán con facilidad y disfrutarás del trabajo. Recuerda que la perfección no es de este mundo y no te ofendas por las malas acciones de otras personas.

Horóscopo Piscis

Hoy necesitarás darle sentido a las cosas, así que tómate un tiempo para buscar nuevos objetivos antes de comenzar de nuevo. Estás completamente absorto en tus pensamientos. Es posible que logres todo tipo de éxitos en el amor, Piscis. Incluso la tarea más difícil se volverá fácil.