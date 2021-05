Horóscopo diario: lunes 17 de mayo de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este lunes 17 de mayo de 2021.

Horóscopo Aries

Se aceleran circunstancias, la agenda laboral exigirá prontitud e inmediatez, no dudes de tus ejecuciones. En lo sentimental, no te hace débil expresar tus sentimientos, aprende a comunicarlos.

Horóscopo Tauro

Por aprecio o afecto no te comprometas a brindar un apoyo que no está en tus posibilidades, cuidado. En lo sentimental, alguien se acerca con buenas intenciones, no seas indiferente.

Horóscopo Géminis

No te disperses, estás agregando a tu agenda muchas actividades y si no priorizas lo más importante no avanzarás. En lo personal, busca una manera pacífica de aclarar esas diferencias.

Horóscopo Cáncer

No te aceleres, ve lentamente y fíjate en detalles; hay alguien que ha intentado perjudicar tu labor y si usas tu intuición lo descubrirás. Llegan momentos de armonía a nivel familiar.

Horóscopo Leo

Cuidado con aparatos tecnológicos o el servicio de internet, es posible que tengas problemas con la comunicación. En el amor, la intolerancia no te conducirá a nada, evita las peleas.

Horóscopo Virgo

Tu capacidad de convencimiento y negociación te llevarán a establecer una sociedad muy favorable. Hoy tu atractivo resaltará más que nunca, llamarás la atención de las personas que te rodeen.

Horóscopo Libra

Gracias a tu perseverancia hoy resaltarás por los resultados de tu labor, llega el reconocimiento y las posibilidades de crecimiento. Sé paciente, esa persona necesita de tu comprensión.

Horóscopo Escorpio

Una persona que aparenta ser de confianza podría descuidar alguna actividad que estés encomendando. Hoy te conviene supervisar al detalle todo lo que sea de tu responsabilidad.

Horóscopo Sagitario

No ignores esa situación que está presentando constantes altos y bajos, la falta de supervisión podría complicarlo todo. En el amor, busca una forma pacífica de expresar tu inconformidad.

Horóscopo Capricornio

Estás a la espera de una respuesta económica, pero es posible que esa persona no esté interesada en brindarte su apoyo. Es el momento de buscar otras alternativas, no te quedes paralizado.

Horóscopo Acuario

Un tema sentimental o familiar te tiene absorto y alejado de otros temas de importancia. Esfuérzate y recupera la concentración, tu agenda laboral requiere de toda tu atención.

Horóscopo Piscis

Recibes el apoyo que necesitabas para salir de esa situación de estancamiento que estabas viviendo. Hoy se ponen en marcha proyectos y temas laborales que te permitirán desarrollarte.

