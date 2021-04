Horóscopo diario: lunes 5 de abril de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este lunes 5 de abril de 2021.

Horóscopo Aries

Alguien intentará convencerte de realizar alguna compra o inversión que podría perjudicar tu economía, cuidado. En el amor, no te dejes arrastrar por ninguna pasión, intenta mantener el control.

Horóscopo Tauro

Tienes las ideas claras y sabes cómo resolver ese problema, pero te cuesta entrar en acción por temor a equivocarte, no te paralices. En el amor, no tomes en juego los reclamos de tu pareja.

Horóscopo Géminis

Aunque te sientas capaz, no asumas más labores de las que puedas manejar, podrías generarte una sobrecarga. En lo personal, tienes necesidad de ser escuchado, no reprimas tus emociones.

Horóscopo Cáncer

No subestimes los consejos de esa persona que quiere ayudarte. Si tomas en cuenta sus indicaciones, podrás resolver ese problema que ha estado paralizándote. Evita la obstinación y escucha.

Horóscopo Leo

No permitas que el orgullo te bloquee y aleje de esa persona que hace lo posible por recuperar tu cariño y confianza. Permite que los lazos se vuelvan a unir, tú también deseas la reconciliación.

Horóscopo Virgo

Sé cuidadoso con tus palabras y con la actitud que tengas con el entorno. Hay personas que buscan indisponerte con superiores y debes de ser cauteloso para que nadie pueda afectarte.

Horóscopo Libra

Estarás al lado de una persona exigente y muy ordenada, sus indicaciones y la presión que ejerza te obligará a recuperar ese sentido de responsabilidad que estabas perdiendo por distracciones.

Horóscopo Escorpio

Es posible que alguien te presione a realizar una actividad que habías agendando para realizar en otro momento. Esto te obligaría a cambiar el orden que programaste. Paciencia y tolerancia.

Horóscopo Sagitario

Podrías confiarte de los favores que habitualmente te hace una persona que te estima. No des por hecho nada que no puedas comprobar y sé prevenido, así evitarás sorpresas e imprevistos.

Horóscopo Capricornio

El día se presentará dinámico, lleno de distintas actividades y todas ellas requerirán de atención inmediata. Organízate y mantén la concentración, solo así estarás al nivel de la exigencia.

Horóscopo Acuario

No ejerzas presión en ningún proceso que estés esperando en estos momentos, forzar algo podría complicar más que favorecer. Tu paciencia será clave para que todo lo puedas materializar.

Horóscopo Piscis

No pierdas el sentido de lucha, estarías dejando de esforzarte por no encontrar los resultados que esperas en tus proyectos. No dejes de insistir, algo bueno y está por llegar, prepárate.

También te puede interesar:

Semana Santa: Ben-Hur y Messala tenían una relación homosexual: guionista (VIDEO)

¡Lamentable! Sujeto entra a casa de abuelitos, los golpea y les roba sus pertenencias

Arrestan a dos hombres que vendían droga con el logo de CR7