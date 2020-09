Horóscopo diario: martes 8 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este martes 8 de septiembre de 2020.

Aries

Descubrirás una mentira de una persona muy allegada, posiblemente un hombre. A partir de este momento todo se tornará un poco difícil y la relación será rara.

No obstante, este pequeño dolor te hará tomar nuevas decisiones que definan otros rumbos. La tristeza es algo pasajero que no se quedará en tu vida, no desesperes y aguarda por otras oportunidades.

Tauro

El amor estará rodando tu martes, así que prepárate para vivir lo mejor. Tendrás un encuentro con una persona que te quiere demasiado. La determinación te acompaña, de tal modo que sabrás cuáles son los asuntos que necesitas resolver.

Una persona te dará una mala noticia y debes hacerle frente con todo el decoro que merece y recordar que eres mucho más fuerte de lo que crees.

Géminis

Puedes ir a la playa o a la montaña, el hecho es que necesitas conectarte con la naturaleza. Tus astros estarán totalmente equilibrados, aprovecha para realizar actividades de meditación y elevar tus energías. El color verde es ideal para llevar puesto hoy, pues tu mente se cargará de balance y de entereza.

Cáncer

Sentirás el absoluto rechazo de tu alma gemela. No lo tomes como un fracaso, por el contrario, ve esto como una oportunidad para descubrir cuáles son los verdaderos sentimientos que tiene esa persona. Toma esta lección y avanza mucho más seguro hacia un porvenir lleno de luz y de absoluto amor por ti mismo.

Leo

Hoy sufrirás un asunto que te dejará muy acomplejado. Pero no te preocupes que después de los malos ratos, vienen lo mejor. Tendrás un encuentro casual con viejos amigos, te darás cuenta que estás rodeado de buenas personas que solo desean el bien para ti.

Virgo

Hoy tendrás un día completamente hermoso y cargado de buenas vibras. El ánimo y la felicidad serán parte de tu jornada, pues sientes esa alegría que es inexplicable.

Hay personas que quieren verte caído, pero con tu magnífico brillo comprobarás que eres más de lo que todos creen. El número 22 se posa en tu vida, esta cantidad será muy importante para este martes.

Libra

Si no logras conciliar el sueño es porque hay un problema de baja energía. Debes tomar precaución y hacerle frente a este inconveniente. Toma una vela blanca y ofrécela a tus ancestros. Este es uno de los rituales de magia blanca que te servirá, también puedes consultar el tarot.

Escorpio

Hay una conversación con alguien que te traerá buenas noticias. Si estás buscando el amor, pues llegará una persona que se robará por completo tu atención. El color rojo te dará la confianza necesaria para seguir tus sueños.

Sagitario

Se presentará una situación en el área laboral que te permitirá desplegar tus habilidades. Tendrás que controlar todo y esto te hará sentir muy bien, trata de dar la mejor impresión. El color negro te dará ese toque de seriedad, pero a la vez, de luminosidad que necesitas para ser querido por todos.

Capricornio

Estás viviendo demasiado ilusionado, pero llega la hora de que la realidad te haga caer en cuenta que no todo es perfecto. Seguirás hacia un camino lleno de serenidad junto con tus seres queridos. No hay nada como estar rodeado de personas que se preocupan por tu bienestar y tu estabilidad emocional.

Acuario

Sí, las decepciones serán parte de tu vida, debes recordar que cualquier persona puede fallar y debes abrir tu corazón al perdón. Vivir lleno de resentimientos no es lo tuyo, así que, suelta y evoluciona hacia un futuro inmediato mejor. Más maduro y siendo una mejor persona le demostrarás que puedes enaltecer tu luz interna.

Piscis

No te sorprendas cuando esa supuesta amistad llegue a su fin, en el fondo sabías que nada era real. Lo mejor que puedes hacer es continuar con tu vida y ver más allá de lo posible.

A veces sueles perder la razón en cosas que no tienen sentido. Llega el momento de que simplifiques algunos asuntos. Eso es la recomendación de los astros y las señales universales.