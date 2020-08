Horóscopo diario: miércoles 19 de agosto de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este miércoles 19 de agosto de 2020.

Aries

Queda atrás la inestabilidad laboral o económica, hay un proyecto nuevo que desarrollarás y será positivo. A esa persona le ha costado dar el primer paso, no actúes con indiferencia.

Tauro

Una amistad de confianza te ayudará a organizarte, será un día productivo gracias al apoyo que recibirás. En el amor, antes de dar otra oportunidad asegúrate de la transparencia de esa persona.

Géminis

No seas radical y piénsalo dos veces antes de cortar con esa alianza que aún resulta positiva. En el amor, dale una oportunidad a esa persona para que rectifique sus errores, todo cambiará.

Cáncer

No pierdas tiempo discutiendo con tu entorno, hay mucha presión y necesitas avanzar tu labor. En lo sentimental, hay pendientes por aclarar entre tú y esa persona, busca espacios y dialoga.

Leo

Harás gestiones rápidas y serán productivas económicamente, sentirás que tienes el dominio de tu labor. Has recuperado la atención de tu pareja, demuestra más constancia y seguridad.

Virgo

Una lucha de poderes podría llevarte a posiciones inflexibles con compañeros o superiores, evítalo. Ambigüedad en tus sentimientos, es el momento de alejarte y tomar una decisión.

Libra

No te enfrentes con quienes sabes no desean tu crecimiento, ignora los ataques y sigue esforzándote. En lo sentimental, espera un poco más, forzar aclaraciones no será lo más conveniente.

Escorpio

Tomarás caminos más ventajosos, estos te permitirán acelerar procesos y mejorar tus ganancias. En el amor, pensarás en devolver el trato que esa persona te dio, cuidado con el resentimiento.

Sagitario

La presencia de alguien podría incomodarte, no permitas que nada ni nadie perjudique tu labor. En el amor, no tengas posturas orgullosas y se más empático; así evitarás rupturas o alejamientos.

Capricornio

Buscarás el apoyo de alguien que, gracias a sus sugerencias, te ayudará a encontrar salidas exitosas. La persona que amas aún tiene interés en ti, acércate y busca aclarar los malos entendidos.

Acuario

Se alejan los problemas, sentirás nuevos aires y la posibilidad de iniciar cosas más productivas. Recibirás la llamada de amistades, dialogar te ayudará a despejar tu mente y distraerte.

Piscis

No te lastimes por esa oportunidad que perdiste, hoy tendrás noticias esperanzadoras en lo laboral. En lo afectivo, llega una ilusión que te ayudará a borrar las heridas que dejó esa desilusión.