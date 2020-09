Horóscopo diario: miércoles 23 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este miércoles 23 de septiembre de 2020.

Aries

Antes de cerrar ese acuerdo debes establecer bien tus condiciones, evitarás arrepentimientos. Estás superando esa decepción amorosa, empiezas a recuperar tu seguridad y buen ánimo.

Tauro

Muestra más disposición de diálogo, está en tus manos mejorar las condiciones de ese acuerdo laboral. Esa relación fue dañina y retomarla no debería ser una decisión que tomes con ligereza.

Géminis

A pesar de las tensiones, lograrás encontrar apoyo para resolver esos pendientes económicos. Evita tener dependencias emocionales o permitirlas, necesitas de equilibrio y tranquilidad.

Cáncer

Podría tentarte la idea de invertir tiempo o dinero en proyectos arriesgados, tienes que asesorarte. Esa persona tendrá las palabras precisas para calmar tus emociones y propiciar una reconciliación.

Leo

Tendrás que cancelar actividades de mediana importancia para resolver asuntos de mayor urgencia, todo saldrá bien. Cuida lo que dices, podrías herir sin querer a alguien que te aprecia mucho.

Virgo

No te aceleres por entusiasmo, ese nuevo proyecto aún debes evaluarlo y precipitarte no será lo mejor. Retomas contacto con alguien que parecía haberse alejado totalmente, te sorprenderá.

Libra

Tienes los conocimientos necesarios para triunfar, pero las dudas no te permiten definir y avanzar, arriésgate. En el amor, no propicies más tensiones de las existentes, evitarás alejamientos.

Escorpio

Deja de lamentarte, tienes que cambiar tu enfoque si deseas superar con éxito este período de transición laboral. A pesar de lo límites que impones, esa persona seguirá acercándose.

Sagitario

No tomes a la ligera tus movimientos económicos, podrías realizar compras innecesarias. Guarda silencio frente a las confrontaciones, luego esa persona recapacitará y se disculpará.

Capricornio

Las perdidas laborales o económicas que te ha generado esa persona no impedirán el logro de tus objetivos. Saldrá a luz la verdad de situaciones confusas, ahora tomarás mejores decisiones.

Acuario

Recibes información que te permitirá acelerar proyectos por mucho tiempo esperados, entras a una etapa de realización. No le estarías prestando importancia a tu vida sentimental, cuidado.

Piscis

No confíes en nada que no puedas comprobar objetivamente, evitarás engaños y desilusiones. No generes presión por celos infundados, es el momento de aclarar y recuperar seguridad.