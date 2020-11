Horóscopo diario: sábado 21 de noviembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este sábado 21 de noviembre de 2020.

Horóscopo Aries

Ya basta de tener tantos pensamientos negativos. Si algún asunto no se da como tenías planeado, debes dejarlo ir y aprender de tus errores. No te aferres a una oportunidad que no se propinará.

Tienes un buen futuro en lo que resta de año. Así que, no debes preocuparte tanto por el trabajo. Tendrás más estabilidad en estos últimos meses de lo que imaginas.

Horóscopo Tauro

Madurar significa también, elegir tus batallas. Muchas veces, quieres tener la razón y en la mayoría de las ocasiones la tienes, porque piensas, de manera calculada e imparcial. No obstante, no debes perder tiempo con personas que no saben comprender otros puntos de vista, puesto que será un desgaste de tiempo y energías.

Horóscopo Géminis

Tu autoestima se encuentra decaída y crees que mereces lo peor. Pero, no es así, sabes que has sido una persona buena. Por ello, el universo te retribuirá tu bondad con muchas bendiciones. No te preocupes por un dolor de hombro. Es el instante en donde tomas las riendas de tu vida y sigues tus instintos para recuperar pasatiempos como: pintar, cantar, leer o ir a clases de baile.

Horóscopo Cáncer

Sentirás una conexión con una amistad que va más allá de una simple relación. Tendrán esa conexión que sólo se siente con tu alma gemela. Reflexiona que se trata de amar, crecer y dejar ser. Podrás con una mirada, hacerle saber todos tus sentimientos y ella responderá, de manera positiva ¡Venus está en tu constelación!

Horóscopo Leo

Debido a tu ascendente, este sábado es muy bueno para que apliques a posibles trabajos nuevos. Tu casa necesita un cambio, puedes mover la decoración. Eso recomienda tu horóscopo del día para que todo esté en armonía. Hay alguien que llama tu atención, pero no confundas esto con amor, la otra persona no está interesada.

Horóscopo Virgo

Has esperado con ansias algo que pronto llegará. Son muy buena noticias, porque este asunto quedará totalmente solucionado y en el pasado. Tendrás una idea muy buena y la puedes ejecutar. De esta, se desprenderán muchas cosas e incluso un aumento salarial, podría estar en camino.

Horóscopo Libra

La vida se trata de vivirla y dejarla vivir. No pretendas que la relación sea una conexión de dependencia. Por el contrario, debes amar, de manera libre. Si no lo haces, podrás dar por sentado que la pareja no tiene futuro. Debes hablar y hacer saber que tu intención no es atosigar, sino más bien proteger. El número 8 te acompaña en este día.

Horóscopo Escorpio

Un amigo vuelve para reconquistarte y no estamos hablando de una relación amigable exactamente. Debes saber, que ya estás preparado y te has negado demasiadas posibilidades, últimamente. Las cosas no suceden dos veces y las historias no se repiten. Tu horóscopo del día te recomienda, arriesgarte a ver qué pasa.

Horóscopo Sagitario

Hay un silencio que se ve en la relación de pareja. Lo que apunta que Venus se mueve en tu constelación, de manera ascendente. Debes elevar la comunicación, sino quieres que todo se venga abajo. Habla con la otra persona, ya que siente un desapego emocional y una soledad estando a tu lado.

Horóscopo Capricornio

Ten cuidado cuando estés al frente del volante, pues un accidente de tránsito, podría resultar en consecuencias muy graves. Tendrás una conversación con un miembro de tu familia que te dejará en un estado muy atontado. Ya que, hay noticias muy fuertes de las cuales no tenías ni idea.

Horóscopo Acuario

Conocerás a una persona alta y agraciada que tiene una propuesta muy buena que hacerte. Toma esta oportunidad y vívela al máximo. Nunca es tarde para comenzar y menos para un espíritu aventurero como el tuyo. El universo traerá cosas muy buenas. No dejes que ellas caigan en desbalances por temores.

Horóscopo Piscis

Para este sábado, debes pensar antes de hablar. No puedes estar toda la vida diciendo lo que piensas. Ser más prudente es una de las cosas que debes dominar. Pues, por pronunciar algunas palabras de más, podrías verte en una discusión con un compañero de trabajo. Trata de no mezclarte en asuntos que no te pertenecen; podrías salir muy mal parado.