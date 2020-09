Horóscopo diario: sábado 5 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este sábado 5 de septiembre de 2020.

Aries

Las demoras con respecto a ese dinero te hacen tomar decisiones radicales, abandonas proyectos para encaminarte a algo nuevo y más productivo. Llega una nueva ilusión a tu vida sentimental.

Tauro

Hay una persona que está sumamente enamorada de ti, pero sólo la ves como un amigo. Notarás su interés cuando te invite a una especie de cita o haga un regalo especial. Debes estar totalmente preparado para aliviar esta tensión que podría suscitarse en su relación.

Géminis

Hoy, te enterarás de una noticia no muy agradable que tiene que ver con el corazón. No debes callarte lo que sientes y hacerle saber a la otra persona que estás afectando por esa acción. Tu sentir de depresión y desánimo no se irá de ti si no expresas tus sentimientos.

Cáncer

Llega una propuesta que al evaluarla no resultará muy convincente y decidirás descartarla. Momentos de unión y armonía en la vida sentimental o familiar, conserva esta tranquilidad.

Leo

Una amiga necesita tu apoyo, y como eres una persona fiel, leal y honesta, acudirás rápidamente a su llamado. Cuida mucho esta amistad, pues es una de las más sinceras que pueden estar en tu vida. Este sábado es para reflexionar sobre lo corta que es la vida. Ten precaución cuando manejes tu automóvil, un pequeño accidente podría ocurrir, es mejor que pidas compañía.

Virgo

Una circunstancia se presentará y te darás cuenta que tan incondicionales son las personas que se encuentran a tu alrededor. Por ello, aprenderás a valorar mucho más esas amistades. El color anaranjado, no sólo sirve para aclarar la mente, sino que también, te proporcionará la calma que necesitas.

Libra

Recibirás asesoramiento adecuado y escogerás por el proyecto que más te conveniente, llega una etapa de éxito. Alguien se acerca y con deseos de llegar a ti, te hará bien volverte a enamorar.

Escorpio

Es un buen momento para comenzar a dedicarle más tiempo a tu cuerpo. De tal modo, que las actividades al aire libre serán muy fructíferas para el desarrollo. Tendrás pensamientos positivos, los cuales, te alientan a trabajar por tu figura. Relájate con una buena rutina de yoga o ejercicios en la montaña.

Sagitario

Las estabilidades ascendentes de tus constelaciones lunares, indican un bajo nivel de fuerzas cósmicas. Por ello, te sentirás constantemente triste y no sabrás la razón, recuerda que, esto será normal. No obstante, debes procurar meditar mucho y salir a pasear, tal vez a un bar o una visita con amigos cercanos. Esto, te hará mucho bien para estar mucho más confiado y seguro.

Capricornio

Te reencontrarás con una persona y podrás tener esa conversación que ha quedado pendiente. Pero no desesperes, porque todo estará muy bien después de mucho tiempo. Te estaría costando olvidar o perdonar a alguien importante para ti, cuidado con las consecuencias.

Acuario

Termina esa etapa de estancamiento, llega una nueva oportunidad para tu crecimiento laboral. Empiezas a sentirte apoyado por la persona que amas, esto te devuelve la fe en la relación.

Piscis

La esperanza es lo último que se pierde, y hay un asunto que tienes mucho tiempo esperando por su resolución y hoy llegará a su fin. Terminan los obstáculos o impedimentos, empiezas a desarrollar los proyectos que tanto esperabas. Irradias una luz y un carisma especial, momento ideal para conquistar o reconciliarte.