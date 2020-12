Horóscopo diario: viernes 11 de diciembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este viernes 11 de diciembre de 2020.

Horóscopo Aries

No impongas tus puntos de vista a los demás, sé flexible y abierto en tus consideraciones. Alternar entre exagerar las cosas y la inacción te está agotando en vano, no te encierres en posiciones insostenibles.

Estás haciendo demasiado por otras personas y es hora de parar, sin sentirte mal. Te resultará difícil ver dónde encajas en lo que quiere tu pareja y lo que realmente espera de ti.

Horóscopo Tauro

Vas a encontrar un apoyo útil, que se hará realidad el próximo mes. Es un buen momento para hacer nuevos contactos. Tu capacidad de discernimiento disminuye, así que no tomes hoy ninguna decisión importante que involucre a tus sentimientos.

Horóscopo Géminis

Hoy estarás distraído y no tendrás la motivación necesaria para hacer nada. También serás menos práctico. Tu mente, sin embargo, parece preparada para mantenerse en plena forma.

Géminis, sé lo más abierto que puedas en el frente de las relaciones, especialmente con respecto a lo desconocido, para poder avanzar.

Horóscopo Cáncer

Hoy puede que te sientas más emotivo por las cosas. Disfruta de las salidas sociales, y de las interacciones con clubes y organizaciones. La aparición de nuevos deseos está haciendo que tu corazón se detenga, pero también podría sembrar confusión en tu propia mente. Podrías hacer cambios en tu situación y vivir con ello. Date esa oportunidad. Estás atrayendo a nuevos conocidos que serán un activo positivo para el futuro.

Horóscopo Leo

Hoy te sientes inquieto y un poco nervioso. Afortunadamente, las relaciones con los demás son fluidas, incluso con amigos del pasado. Estarás bastante dispuesto a colaborar de forma constructiva por el objetivo de sentirte útil. Harías bien en relajarte y escuchar tus necesidades básicas sin un exagerado sentido de orgullo. Necesitas dormir más.

Horóscopo Virgo

Hoy te resultará fácil ponerte en contacto con gente muy interesante y hay algo nuevo en el aire. Necesitas movimiento, lo que te ayudaría a deshacerte del estrés. Este es un momento acelerado debido a que estás realizando varias actividades a la vez. La fatiga nerviosa te acecha, así que debes bajr el ritmo. Un encuentro útil está a la vista, así que sal si estás soltero y el destino se encargará del resto.

Horóscopo Libra

Puede ocurrir algo inusual e inesperado. Ten esto en cuenta en caso de que quieras evitar problemas. Encontrarás que este fin de semana es muy favorable para hacer un balance de las últimas semanas. Concéntrate ahora.

Tienes necesidades emocionales que serán la base de todas tus acciones. Ahora es el momento de averiguar cuáles son y aceptarlas.

Horóscopo Escorpio

Este es el momento de desarrollar suavemente tu relación. Al esfuerzo le sigue la recompensa. Sería una buena idea recordar este proverbio. Concédete una noche de relajación total. Escorpio, te vas a dar cuenta de que la esperanza es una palanca poderosa en tu vida, especialmente cuando va acompañada de perseverancia.

Horóscopo Sagitario

Sagitario, tendrás que esforzarte al intentar incluir a todos los que están cerca de ti en tu horario. Tenderás a dar demasiadas vueltas a todo, pero puedes mantener la calma si tomas un poco de aire fresco.

Sabrás cómo lidiar con los reveses en tu vida amorosa. Esta ralentización te permitirá recuperar el entusiasmo y rectificar errores, o ayudar a tu pareja a hacer lo mismo.

Horóscopo Capricornio

Hoy deberías ser más cooperativo y amigable si no quieres meterte en problemas. No ataques a todos con argumentos que puedan irritar a algunos en lugar de ganártelos. Tu franqueza se está volviendo más obvia y tiene un mayor impacto. Estás más inclinado hacia aquellos que tienen mayor madurez. Reúne tu ingenio y tómate tu tiempo antes de tomar decisiones drásticas.

Horóscopo Acuario

No te involucres en nada absurdamente controvertido. Acuario, deberías evitarlo. Parece que los estarás atrayendo. No seas demasiado ambicioso o corres el riesgo de atraer críticas. No te hagas mil y una preguntas interminables, ordena los detalles y verás las cosas con mayor claridad.

Horóscopo Piscis

Hoy estarás inquieto por el cambio y la estimulación, además, estarás ansioso por aprender algo nuevo. Un día alegre y divertido, que puede brindarte oportunidades sociales, Piscis. Las cosas positivas se perfilan en el horizonte.

Te solicitarán consejo y serás apreciado ampliamente en el trabajo. No te apresures a tomar decisiones en lo que respecta al compromiso a largo plazo, primero debes conocer más a la persona.