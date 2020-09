Horóscopo diario: viernes 25 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este viernes 25 de septiembre de 2020.

Aries

Deberás enfocar tus energías en lograr realizar un nuevo proyecto, donde podrás desplegar todas tus habilidades y demostrar que eres capaz de afrontar cualquier situación. El color amarillo es un tono realmente increíble para atraer la prosperidad.

Tauro

Una llamada telefónica podría significar el cierre de un ciclo. No debes preocuparte por esta situación, lo mejor es lo que está a punto de suceder. Tu mente estará un poco desequilibrada, sin embargo, debes saber que esto es normal ya que tu ascendente lunar está sumamente intranquilo.

Géminis

Cuando sientas que hay demasiada envidia y mala vibra a tu alrededor, unicamente debes salir a dar un paseo y conéctarte con tus sentimientos más profundos. Nada malo se aproxima, de hecho, la semana entera tendrá momentos de felicidad que puedes atesorar con todo tu corazón.

Cáncer

Tu relación con tu cónyuge será armoniosa y cada uno apoyará sólidamente al otro. En el ámbito laboral, te volverás activo, ambicioso y se despertará tu espíritu competitivo. Serás especialmente feroz si tu empleo lleva comisiones vinculadas a las ventas.

Leo

Tendrás que enfrentar una situación muy incómoda, no obstante, lograrás salir airoso de esta circunstancia. Dedicarás todos tus esfuerzos para demostrar de lo que eres capaz. En el amor encontrarás la pareja ideal para ti. Sólo basta con que veas más allá de lo físico y te centres en los verdaderos sentimientos de las personas.

Virgo

Aunque todo suele tornarse demasiado difícil, debes enfrentar cualquier situación. Esta sensación de tristeza que está invadiendo esta semana se irá pronto. Tus energías se encuentran altamente recargadas por envidias o críticas que están a tu alrededor. Procura ir siempre en los caminos del universo para descubrir y disipar cualquier fuerza negativa.

Libra

Estás totalmente frustrado y desesperado por una situación a la cual no le ves salida. Sin embargo, no debes desesperar, tranquiliza tus nervios y espera que todo pase. Los planetas apuntan que eres una persona muy ansiosa.

Ha llegado la ocasión perfecta para controlar las sensaciones de tu cuerpo y actuar bajo el raciocinio dejando los impulsos a un lado, ya que estos podrían causarte problemas.

Escorpio

Siempre habrá personas que critiquen tu trabajo, debes hacer caso omiso de ellas y procurar seguir trazando tu futuro. Estás en buen camino, y lo notarás en este viernes, cuando una persona te agradezca por el gran trabajo que has realizado. Te encontrarás con alguien sumamente especial que guiará tu vida de aquí en adelante.

Sagitario

Nunca está demás brindarte un tiempo para ti, recuerda que debes poder desarrollarte como individuo, pues muchas veces sueles perder tiempo en el trabajo. Pon tus prioridades sobre la mesa y verás que una vez que te dediques a tu bienestar lograrás muchísimas cosas.

Capricornio

Te hace falta más fe, vives totalmente inseguro de confiar en las personas, pero hay ciertas dificultades que no son buenas de llevar solo. De tal modo que, debes deshacerte de tu orgullo y dejar que todo fluya. El amor no se planea y no existe algo que te diga que todo estará bien, solo confía y aprende del más mínimo error.

Acuario

Hay una circunstancia del pasado que te impide avanzar. Este día pinta muy bien, ya que todas tus astralidades están realmente elevadas. Contarás con una suerte increíble, de hecho, pasarás por una serie de situaciones donde tendrás la oportunidad de conocer más de ti mismo y también podrás descubrir ciertas habilidades que no sabías que tenías.

Piscis

Este día es para agradecer todo lo que has dejado atrás, todo lo que has aprendido, sonreír al ver quién eres hoy y quienes te acompañan en esta nueva fase. Se te abren nuevos comienzos y eso siempre es emocionante Piscis.