Horóscopo diario: viernes 4 de septiembre de 2020

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este viernes 4 de septiembre de 2020.

Aries

Podrías tener una sensación de pesadumbre, debido a las grandes envidias que te rodean. Ten mucho cuidado con un comentario mal intencionado, ya que, podría dañar tu reputación en el trabajo.

Tauro

Hoy puede ocurrir una circunstancia donde te gane tu impaciencia. Evita a toda costa estar al lado de una escalera, pues podría ocurrir un accidente.

Géminis

Hay un asunto del pasado que no te deja descansar la mente. Para conciliar el sueño, este viernes debes vestir de tonalidades pasteles, puede ser azul celeste. Este canalizará absolutamente las preocupaciones y te permitirá tener un sueño mucho más profundo. Es el momento de dejar salir los verdaderos sentimientos.

Cáncer

Recuerda que, no todas las personas que te rodean son buenas, y hoy lo podrás comprobar. Hay una mujer de aspecto rígido y muy joven, que hará todo lo posible para verte caído. No decaigas y recuerda que una mente débil es susceptible a cualquier tipo de malos deseos.

Leo

Estar solo, a veces es mejor que vivir rodeado de personas. Notarás quienes son los verdaderos amigos, ya que, en una situación difícil, pocos podrán apoyarte. Recuerda que, una verdadera amistad es aquella que escucha y es constante. No todos pueden ser buenos colegas.

Virgo

Tienes un temperamento ácido y puedes causar mala impresión a la primera, por lo tanto, debes estar preparado para cualquier circunstancia. La forma en la que aprecias a la vida cambiará totalmente. Te conectarás más con tus sentimientos.

Libra

Deja ir lo que te hace mal y enfócate en lo verdaderamente importante. El pasado es sólo eso.

Avanza hacia tu futuro y no descuides tu presente. Tendrás una conversación con un pariente que te dejará totalmente anonadado.

Escorpio

Hoy es un buen momento para planificar un fin de semana a todo lo que da. Puedes tener muchos enemigos que pretenden ser tus amigos. Ten cuidado con este asunto, como dicen: “lobos vestidos de corderos”. Al pasar el tiempo has crecido y evolucionado, no permitas que nadie cambie eso de ti.

Sagitario

Descubrirás una infidelidad, ten siempre presente que lo importante es el respeto. Tienes que saber escuchar y perdonar. Las cosas no son como aparentan ser, deja tu orgullo atrás y ábrele camino a tu corazón, es el primer paso para madurar.

Capricornio

No te preocupes si algunos de tus compañeros no quieren escuchar tus opiniones. No obstante, no dejes apagar tu voz. Tu horóscopo del día apunta que debes estar más firme y hacer escuchar tu criterio, pues hay muchas personas que quieren someter tu punto de vista. Que seas diferente, no quieres decir que no seas importante.

Acuario

No hay nada como estar enfocado en tus metas, vivirás una experiencia que te hará hacerte muchas preguntas. Tienes que tener claro lo que quieres lograr y hacia dónde vas, y por supuesto, despedirte de ciertos objetos y circunstancias que te impiden avanzar.

Piscis

Hay muchas críticas alrededor de tu vida, y eso hoy podría afectar tu desempeño, no obstante, los astros te marcan como una persona totalmente especial. Toma en cuenta el amor propio y sal adelante dejando atrás malos comentarios que no te dan soluciones oportunas a tus conflictos.

Hoy recibirás una noticia, tal vez por email o teléfono. Este es el momento de algo bueno, tú te lo mereces, por todo el amor que has entregado al mundo, sin esperar nada a cambio.