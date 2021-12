Horóscopo hoy: jueves 9 de diciembre de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este jueves 9 de diciembre de 2021.

Horóscopo Aries

Estás por gestionar un préstamo que te traería más complicaciones que soluciones, analízalo bien antes de asumir nuevos compromisos económicos. En el amor, te alejas para toma una decisión.

Horóscopo Tauro

Se acelera esa sociedad que pensaste no lograrías concretar. Hoy tendrás que negociar el tema económico. No te precipites y analiza. En el amor, no seas indiferente a los reclamos de tu pareja.

Horóscopo Géminis

Estarías poniendo los ojos en metas diferentes a las que te habías planteado. No dejes que la inconstancia te haga cambiar de parecer y mantente firme en tus proyectos, solo así triunfarás.

Horóscopo Cáncer

Podrías contemplar la posibilidad de cortar radicalmente con tu labor para vincularte en algo diferente. Aunque la decisión no sea fácil, con el tiempo podrás ver los beneficios económicos.

Horóscopo Leo

Algo te dice que esa persona con la que estás trabajando puede ser útil para desarrollar los proyectos que tienes en mente. No lo dudes y plantea una sociedad, será favorable para tu crecimiento.

Horóscopo Virgo

Esa persona que extrañas se acercará intentado reconciliarse contigo, pero la tendencia sería a no entenderse y eso podría traer nuevas complicaciones. No te refieras al pasado y todo se aclarará.

Horóscopo Libra

Los comentarios respecto a tu labor son muy positivos, esto traerá mayor crecimiento debido a las ofertas laborales que pronto recibirás. En el amor, llega una nueva experiencia sentimental.

Horóscopo Escorpio

Aunque te veas en la necesidad de parcializarte y emitir juicios frente a subordinados o compañeros, trata de hacerlo con diplomacia. Solo así evitarás peleas y generarte nuevos enemigos.

Horóscopo Sagitario

Tienes en tus manos la información que necesitabas para poder desarrollar con éxito ese trabajo que te habían encomendado. Terminas el día sintiéndote satisfecho de los resultados.

Horóscopo Capricornio

Te ilusiona la idea de hacer esa compra que, momentáneamente, será pospuesta debido a imprevistos económicos que acontecerán. Espera, en poco tiempo lograrás concretarla.

Horóscopo Acuario

Estás por consumar exitosamente ese proyecto que por tanto tiempo habías esperado. En el amor, esa persona se siente arrepentida y buscará tus disculpas. Evalúa antes de tomar una decisión.

Horóscopo Piscis

Aunque aparente brindar confianza, esa persona que estás incluyendo en tus planes laborales es muy inestable. Necesitas establecer condiciones si deseas que la alianza sea positiva.

