Ilusión óptica: Este pilar parece que está en movimiento (Video)

MÉXICO.- Las escaleras de caracol del estadio San Siro, en Milán, son capaces de engañar al cerebro de cualquiera. Su peculiar construcción hace pensar al que las mira desde fuera que se están moviendo junto con la gente que baja.

Esta ilusión óptica ya llamó la atención de miles de usuarios de redes sociales hace tiempo y se hizo viral el año pasado, pero estos días ha vuelto a viralizarse luego de que el popular fotógrafo británico Daniel Holland compartiera un video de la estructura espiral en su cuenta de Twitter, indica el portal de noticias RT.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms