¡Impresionante! Pareja compra casa con 450 mil abejas en el interior

Sara Weaver y su esposo compraron una casa en Skippack, Pennsylvania, pero no sabían que 450 mil abejas habían estado viviendo en esas paredes durante casi 35 años.

Weaver reveló a CNN que en la venta se mencionaba que había abejas: "El anuncio decía: 'Abejas en la pared' y eso fue todo y creo que porque no las vimos y... estábamos tan anonadados que de hecho encontramos un terreno en el distrito (escolar) que estaba dentro de nuestro rango de precios, que realmente no hice ninguna pregunta sobre esas abejas. No pensé que sería un problema tan grande. Ni siquiera se me pasó por la cabeza, pero cuando llegó la primavera fue cuando empezamos a verlas".

Mencionó que "el esposo de la vendedora falleció y no estoy seguro de qué sucedió exactamente, pero ella no vivía allí, la condición en la que estaba esta casa era terrible".

Weaver recordó que "estaba tan sucio y ahora que lo estoy pensando, originalmente pensé que era suciedad en las ventanas que limpié, pero probablemente era miel porque había marcas de goteo".