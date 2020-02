¡Impresionante! Surfista se enfrenta a golpes con un tiburón blanco

NUEVA ZELANDA.- Un surfista se defendió este sábado en Nueva Zelanda del ataque de un gran tiburón blanco mediante gritos y puñetazos, lo que le permitió salir ileso.

Nick Minogue de 60 años, fue atacado cuando surfeaba en la playa Pauanui, a las afueras de Auckland, en el norte de Nueva Zelanda.

El hombre se dio cuenta de que el tiburón nadaba en su dirección, usó su tabla de surf para bloquear ser mordido por el escualo e inmediatamente, se giró hacía él y empezó a lanzarle golpes dirigidos a los ojos del animal mientras gritaba: "¡lárgate de aquí!".

"Estaba bastante lejos, había un oleaje bastante fuerte, estaba remando y me golpearon en el costado del brazo y el antebrazo", dijo el hombre.

Auckland surfer Nick Minogue was told to buy a lotto ticket after he was bitten by a three-metre-long Great White shark while surfing at Pauanui Beach yesterday. He didn't win the big prize last night, but he has a good story to tell next time he's out on the water. He's up next. pic.twitter.com/Ww0kwrGYb2