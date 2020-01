Indignante: Feria de China lanza a un cerdo por el bungee

Cancún.- Un parque temático en China no midió las consecuencias de su mercadotecnia: hoy su marca es duramente criticada en todo el mundo por lanzar a un cerdo por un bungee.

De acuerdo a los defensores de los derechos de los animales, el hecho ocurrió en Chongqing, un municipio al suroeste de Pekín, como parte de un evento promocional del parque temático Meixin Red Wine Town.

También te puede interesar: Mariachi caminando en tormenta de nieve en Canadá se vuelve viral

Según los activistas, el animal puede verse claramente aterrorizado mientras es llevado por los trabajadores de la empresa a la plataforma de lanzamiento, que se alza a 68 metros del piso.

In Chongqing, #China, Chinese farewell the year of pig, so they put a pig to have bungee jump, WTF🤬#Animals pic.twitter.com/Z1RNp9lYS2