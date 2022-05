Influencer denuncia ataque de Héctor Suárez: lo comparan con Adame

El influencer Vicente Serrano del canal de YouTube “Sin Censura Media” denunció a través de sus redes sociales que fue atacado por Héctor Suárez Gomís dentro de un restaurante de la Ciudad de México, sin embargo varios internautas compararon la pelea con los polémicos actos violentos de Alfredo Adame.

Serrano compartió a través de su cuenta de Twitter lo sucedido con Suárez Gomís.

“Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara” escribió en su primer tuit.

Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Más tarde publicó una foto con los lentes dañados, posteriormente compartió un video donde se puede apreciar que el también comunicador reclama al actor por la agresión.

“No tengas miedo y di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me vas a romper la madre?” acusó Serrano.

“Di la verdad, wey, ¿no eres un periodista domesticado? Que eres un periodista domesticado y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono” respondió Suárez Gomís.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

El comunicador aseguró que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

“De aquí nos vamos a la @FGRMexico Gracias a @AmirIbrahimQRoo y @YosoyPedrero que tengo entendido se encuentra camino a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Sigo también en espera aquí del querido @cesargutipri. Gracias por su apoyo” comentó Vicente Serrano.

De aquí nos vamos a la @FGRMexico. Gracias a @AmirIbrahimQRoo y @YosoyPedrero que tengo entendido se encuentra camino a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Sigo también en espera aquí del querido @cesargutipri. Gracias por su apoyo. — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 5, 2022

Suárez Gomís responde ante la denuncia del comunicador

A través de su cuenta de Twitter, el actor utilizó el derecho de réplica, donde mencionó que sí de verdad lo quisiera atacar no solo sus lentes estarían rotos.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!” puntualizó Suárez.

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

Internautas comparan los polémicos encuentros de Adame

Esta nueva agresión despertó los recuerdos que ha dejado el polémico actor, Alfredo Adame, sin embargo los comentarios han sido divididos.

Por un lado los usuarios acusan al comunicador de “chillón”, pero otros comparan a Héctor Suárez con Adame.

🚨🚨🗣️📢URGENTE: Héctor Suárez Gomís #HectorSuarezGomiz se convierte en Alfredo Adame!! 😱😱 al golpear a Vicente Serrano. denúncialo Vicente pic.twitter.com/JExjIoDkpy — 🎸ṨҞΣĿ🎧💀 (@won2skel) May 5, 2022

Que ya hay un imitador de Adame ?? @PelonGomis

Utilizaría la poderosa patada de la bicicleta igual que Adame , la aprendería bien ? #TeAtacoComoGomis — Dante Cortez 🇵🇸 🇨🇺 (@DanteCo94150246) May 5, 2022