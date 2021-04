Influencer se inyecta botox en la cara y se le deforma el párpado

La influencer estadounidense Whitney Buha, conocida en redes sociales por sus consejos de estilo de vida y moda, decidió recurrir al botox a sus 30 años y resultado fue muy distinto al que ella esperaba ya que su párpado izquierdo se ha caído.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de Chicago contó que se aplica inyecciones de botox de manera regular, con el objetivo de realzar sus cejas, pero en está ocasión las cosas salieron muy mal, la inyección le causó ptosis, que es la caída del párpado o los párpados.

Buha explicó que la esteticista, que siempre le había inyectado botox, lo hizo en está ocasión en el lugar equivocado, provocando que el músculo del párpado se relajé demasiado, haciendo que se caiga sobre el ojo.