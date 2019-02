¿El poder lo hizo crecer? Informe pone en duda la estatura de Trump

Agencia

WASHINGTON.- La Casa Blanca publicó los resultados del examen físico al que anualmente se somete el presidente de EE.UU., y algunas de las conclusiones de la revisión médica de Trump han sido objeto de burlas de los internautas.

De acuerdo a RT, el examen, realizado por el Centro Médico Militar Nacional Walter Ree d, mostró que Trump "se mantiene en un muy buen estado de salud en general", a excepción de haber acumulado casi 2 kilos en un año.

Los resultados señalan que el presidente pesa 110,2 kilos, comparado con los 108,4 kilos que pesaba a principios de 2018. En tanto la estatura del mandatario es de 1,92 metros, lo que según los internautas, significa que es unos 5 centímetros más alto que su predecesor, Barack Obama, quien mide 1,85 metros.

Trump's physical results just released. Height: 6'3" Weight 2018 - 239 2019 - 243 Total Cholesterol 2018 - 223 2019 - 196 HDL 2018 - 67 2019 - 58 LDL 2018 - 143 2019 - 122 Crestor 2018 - 10mg 2019 - 40mg Also, he's gonna be hella healthy for 2 more years.🙄

Sin embargo, muchos internautas han puesto en duda la estatura de Trump porque, en las fotografías que aparecen Trump y Obama juntos, el actual comandante en jefe parece tener la misma estatura que su predecesor, o incluso un poco menor.

La estatura de Trump sigue siendo una fuente de especulación. El año pasado, circuló por la Red una supuesta reproducción del permiso de conducir del jefe de Estado, en el que se indica que Donald Trump mide 1,88 metros.

Again, Trump lies about his height.



He is NOT 6’ 3”.



He MIGHT be 6’ 1”.



Here are some comparisons in the excellent photos below:



Obama: 6’ 1”

Trudeau: 6’ 2”

Jeb Bush: 6’ 3” pic.twitter.com/yTUp6EFt5n