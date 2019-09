Intentó entrevistar a un hombre muerto pero no estaba disponible

Agencia

Los Ángeles.- Sara Welch, reportera del canal KTLA de Los Ángeles, se convirtió en viral tras afirmar durante una conexión en vivo que trató de comunicarse con un hombre que había muerto durante una persecución policial, pero este "no se encontraba disponible para hacer comentarios".

"Casi muero de la risa", escribió este lunes el periodista Yashar Ali al publicar en Twitter el video de la escena, que fue posteriormente compartido por miles de usuarios entre bromas y burlas, informó RT.

"Si mueres de la risa, ella podría entrevistarte" respondió uno de los internautas. Mientras, otros hicieron referencia al juego de la ouija, en el que la gente intenta comunicarse con los espíritus a través de un tablero, o a la popular serie de muertos vivientes The Walking Dead.

La publicación acumula más de dos mil comentarios y 24 mil retuits. "Sé que quiere descansar en paz, pero ¿le importaría comentar sobre esta historia?", escribió por su parte el periodista Exavier Pope.

Ante la ola de reacciones, Sara Welch respondió que no se percató en el momento de su error. "Hola... ughhh, dejé fuera la palabra 'familia'... ni siquiera me di cuenta y luego continué con que no estaban disponibles... ughhhh, ninguna buena excusa, no lo supe hasta después…", escribió la reportera en su cuenta de Twitter.