Internauta confiesa que vivió un caso similar al de Debanhi Escobar

Tras la desaparición de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León, varios internautas han externado sus peores experiencias, de las cuales a pesar de la inseguridad latente que se vive en el país, salieron “bien libradas”.

Tal es el caso de una internauta en Twitter identificada como @Y_o_y_o_GC, la cual emitió empatía ante el caso de Dabanhi. La usuaria espera que la chica desaparecida vuelva a casa con bien, sin antes revelar una experiencia similar.

La usuaria revela que cuando se dirigía a una fiesta con una amiga, esta se enojó por como “vestía”, así que decidió bajarla de su auto en una colonia peligrosa a la media noche.

“Tuve una amiga, Norma Estela se llamaba, y me abandonó en una colonia peligrosa. Se enojó por cómo me veía para ir a una fiesta, me bajó del auto a media noche Tuve la bendición de encontrar un taxista honesto y perder una amistad falsa Espero #Debanhi que también regreses a casa” confesó la internauta.

Ante la anécdota de esta chica, varias mujeres más manifestaron que también vivieron una situación similar.

“Tuve una amiga que me dejó en la calle, frente al río de madrugada porque quería “privacidad” con un wey” escribió una usuaria.

“Una vez una "amiga" me dejo por su rancho en la casa de una desconocida, yo no estaba ebria, y ella viviendo a unas calles se fue, caminé mil calles a las 11pm en un lugar que hasta la fecha no sé dónde era, me encontré con una señora que me ayudó. Gracias señora, fue mi ángel” expresó otra internauta.

“Me recordó a una salida en GDL, ni días teníamos que llegamos a la ciudad, me quería ir a mi casa y mis “amigos” me dejaron irme sola al depa, tuve suerte que el del uber fue muy buena onda y me esperó hasta meterme, ya que la calle estaba sola y oscura” se lee en otro tuit.