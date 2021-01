Internautas explotan contra Marta Figueroa y Andrea Legarreta por comentarios a Nath Campos

MÉXICO.- Los comentarios de las conductoras Martha Figueroa y Andrea Legarreta con respecto al caso Nath Campos, desataron en redes sociales una serie de comentarios en su contra.

Este fin de semana la youtuber denunció a través de sus redes que fue víctima de abuso sexual de parte del también youtuber Rix hace años al término de una fiesta.

"Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía", contó Nath.

Al respecto, dentro del programa "Hoy", compartieron su opinión; en el caso de Figueroa explicó que conoce a Nath, pues trabajó con su mamá en "Siempre en domingo", pero cuestionó que hubiera alcohol de por medio.

"Siento raro que haya inventado; ahora, yo creo también donde está el tema, porque él tiene una versión y ella otra… el tema sería ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no?'", señaló la conductora.

Dentro de la información que presentaron en el programa mencionaron el caso de Marina Yerd, una amiga de Rix que también lo señaló por intentar abusar de ella; en su caso contó que despertó y vio que él la estaba tocando.

"También la segunda chava (Marina) que dice 'es que en la mañana desperté y lo vi ahí' ¿y por qué despertaste ahí en la mañana? pues porque en la noche te dormiste sin saber ni dónde, ni quién estaba, ni qué", comentó Figueroa.

Al respecto, Legarreta cuestionó que Nath continuara en contacto Ricardo González (Rix) si había sufrido un abuso.

"Lo que saca un poquito más de onda es el que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas, ve lo que pasó por ejemplo con Karla Souza y así, con diferentes personas que denuncian y siguen teniendo una relación cercana a las que denuncian entonces esto confunde un poco", señaló. "Ahora, yo no digo que no puede ser, yo no estuve ahí, no sé nada, ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco".

Sobre eso Figueroa dijo que no creía que Nath estuviera inventando los hechos pero "el tema es: no pierdas la consciencia para no llegar a ese asunto".

como te explico @MarthaFigueroax que el problema no es que ella estuviera borracha, el problema es el VIOLADOR



que onda con sus conductores @programa_hoy ????? pic.twitter.com/KZZ3pg9ZPe — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) January 25, 2021

Exigieron a las conductoras informarse bien antes de emitir un juicio

Tras el video publicado en YouTube y que posteriormente fue bajado de la plataforma por el propio programa, los usuarios exigieron a las conductoras buscar más información y no "hablar por hablar"; por ejemplo recalcan que Nath siguió en contacto con el youtuber por cuestiones de trabajo.

@programa_hoy tus conductores deberían ver el material completo de sus notas antes de emitir un juicio, @nathcampost explica en su video porque siguió en ‘contacto’ con Rix. @AndreaLegarreta — Samuel Gomez® (@SamuelGoomez) January 25, 2021

Hoy estaba viendo el programa hoy con mi mamá y pasaron la nota de Nath Campos y @AndreaLegarreta mencionó que como era posible y que no entendía porque seguían teniendo "una amistad" después de lo cometido.

Es increíble como por ese simple comentario se puede poner en duda o + — Jessღ (@Mullerdoni) January 25, 2021

Además, descalifican que usen el tema del alcohol para justificar lo que le sucedió a la influencer e incluso hay quien dicen que están revictimizando.

@MarthaFigueroax OJALÁ EL DÍA QUE TU HIJA SE AHOGUE DE ALCOHOL CON SUS AMIGOS Y LA VIOLEN LE DIGAS LO MISMO QUE FUE SU CULPA COMO LO ACABAS DE DECIR EN EL PROGRAMA HOY @programa_hoy DEBERÍAN ASESORAR MEJOR A SUS “LOCUTORES”#NathCampos #yositecreonath #rixviolador pic.twitter.com/Y0csHf8E6U — arrababababasei (@arrababasei) January 25, 2021

#NathCampos ya vieron lo que dijeron en hoy???? Osea tuvieron.el descaro de decir que ella no debió tomar tanto, osea wtf — Mar_Stylinson (@MarStylinson6) January 25, 2021

"No por tomar merecemos que abusen de nosotros", se alcanzó a leer en un comentario del clip.

