Internautas recuerdan la “falta de respeto” de Adal Ramones hacia Shakira

La comunidad de Tiktok viralizó la “falta de respeto” de Adal Ramones hacia Shakira luego de que un usuario compartiera una video de la visita de la cantante colombiana al programa “Otro Rollo”, en 1996, en el que se observa que la intérprete de “Antología” le tuvo que poner un alto al conductor al tomarla de la cintura.

El perfil de Tiktok @somoshakifans publicó el video, que hasta el momento tiene más de 10 mil me gustas y 100 comentarios, donde se ve a Shakira, de 19 años, reaccionar rápidamente ante la cercanía de Adal Ramones, que en ese momento tenía 35 años.

La compositora y el presentador aparecen sentados en el famoso set de “Otro Rollo”, Adal se acerca y coloca una de sus manos en la cintura de Shakira, aunque al principio queda inmutada, luego reacciona y quita la mano del productor.

“Si tú me agarras a mí, yo no te digo nada, ¡agárrame!” respondió el conductor, al ver la reacción de la intérprete, a lo que ella responde: “pero yo no quiero agarrarte a ti, quién dijo”.

Por otro lado, en la entrevista completa se puede ver el contexto de la parte viralizada en redes, cuando el conductor le leía a la cantante preguntas que sus seguidores habían enviado al programa.

Contexto de la entrevista de Adal Ramones a Shakira

El contexto de ese momento era saber si la cintura de Shakira en verdad medía 60 centímetros, a lo que ella responde con una broma: “bueno, con unos sopes, con unos taquitos, con unas flautas que me comí, yo creo que debo tener unos 68 (centímetros)”.

Y fue justo en ese momento cuando el presentador mexicano tomó la cintura de la cantante. Luego, la entrevista continúa con la siguiente pregunta: “Describe a tu hombre idea” y la cantante mira a Ramones y le dice “No, no, ni te acercas”.

Finalmente, la colombiana describió a su persona ideal: “espero que sea inteligente, sensible, que me quiera, que me lo demuestre, que tenga inquietud por el arte, por la música, que sea una persona con la que pueda compartir esas inquietudes. Que no le importe cuando tiene uno de cintura, esas cosas”.