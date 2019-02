¡No es fake! Hombre recoge premio de la lotería... ¡Disfrazado!

Agencia

Jamaica.- Un hombre identificado como A. Campbell ganó 1,17 millones de dólares en una lotería en Jamaica, pero como no quería revelar su identidad para que las personas de su entorno no se enterasen de su suerte, se presentó a recoger el premio con la máscara de la película de terror 'Scream', una capa blanca y guantes negros.

El hombre ganó la Super Loto en noviembre, pero confesó que desde el día en que descubrió que era millonario había estado enfermo, informan medios locales. "Me dolió la cabeza durante tres días porqué estuve pensando mucho y sufrí dolor de tripa durante dos semanas". Campbell dijo que a veces a causa del dolor se olvidaba de que había ganado. Al final, recibió su gran cheque el pasado 5 de febrero en el hotel Spanish Court, en Kingston, la capital del país.

No es la primera vez que en Jamaica una persona se cubre el rostro para recoger un premio de lotería. El año pasado, por ejemplo, una mujer que ganó el equivalente a 1,4 millones de dólares estadounidenses acudió a buscar el premio con una máscara que representa el 'emoji' que guiña el ojo.

