Jill Biden es criticada por comparar a los latinos con tacos

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden fue duramente criticada por comparar a los latinos con tacos, tras un intento de elogiarlos.

Durante una conferencia sobre la “Tarea por la Equidad” en San Antonio, Texas, lugar donde al menos un 60% de la población es latina, la esposa de Joe Biden expresó un discurso de diversidad para la comunidad.

“La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como los brotes de flores de Miami, tan única como los tacos para desayunar aquí en San Antonio, son su fortaleza”, expresó Jill Biden.

Sin embargo, este “cumplido” no fue bien recibido por la comunidad de Latinoamérica que reside en Estados Unidos.

Por ello, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos invitó a la pareja del mandatario estadounidense comprender las complejidades de la gente y comunidades latinas, por lo que pidió no caer en estereotipos.

“NAHJ alienta a @FLOTUS y su equipo de comunicaciones a tomarse el tiempo para comprender mejor las complejidades de nuestra gente y comunidades. No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por varias diásporas, culturas y tradiciones gastronómicas. No nos reduzcas a estereotipos”, se lee en el comunicado.

NAHJ encourages @FLOTUS & her communications team to take time to better understand the complexities of our people & communities.



We are not tacos.



Our heritage as Latinos is shaped by various diasporas, cultures & food traditions.



Do not reduce us to stereotypes. pic.twitter.com/KQIq5gwsht