Joven abandona a su madre diabética en una central de autobuses

Hermosillo, Sonora.- La señora diabética identificada como Blanca Irene Yáñez Soto, la dejaron a su suerte en una central de transporte publico sin documentación ni dinero. La mujer, originaria de El Fuerte, Sinaloa, fue abandonada por su hija Guadalupe de 15 años, Ambas se dirigían a Mexicali, Baja California.

Fue el pasado domingo por la noche cuando las dos mujeres llegaron a la ciudad de Hermosillo para tomar un descanso, realizar unos trámites y después continuar con su camino. Su hija le dijo "Amá, ahorita vengo, ahorita te traigo de cenar". Blanca se quedó dormida unos minutos y al despertar se llevó la sorpresa de que su hija ya no estaba.

Tras buscarla por un par de horas encontró a un taxista con el que Guadalupe había hablado y este le dijo que la menor se había marchado a Mexicali.

“Se llevó mi bolsa, ahí traía mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y 5 mil pesos que me había dado mi hermano para que me curara los ojos porque casi no veo” señaló la señora Blanca a medios locales.

La señora Blanca lleva dos días varada en la central de autobuses, no sabe leer y no tiene forma de regresar a su hogar, además explica que no puede consumir cualquier alimento a causa de su diabetes. Por ahora espera que algún familiar pueda recogerla de la central y como referencia se busca a la señora Altagracia Yáñez, quien vive en Mexicali.