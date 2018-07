Es arrastrado por un tren y ¡vive para contarlo!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tren arrastró este sábado a un joven a lo largo del andén de una estación de ferrocarril de Bombay, informa el diario local The Times of India.

El chico se estaba subiendo al ferrocarril, pero las puertas se cerraron y la locomotora se puso en marcha, lo que hizo que el joven quedara atrapado. Los pasajeros en el andén trataron de liberarlo de las puertas del tren, publica el portal de noticias RT.

La escena fue captada por una cámara de seguridad de la estación, en donde se puede apreciar el momento la lucha del muchacho por librarse de las puertas del vagón.

Milagrosamente, un policía logró salvarle la vida y más tarde se reportó que el joven solo se hirió una rodilla.

Aquí te compartimos el impactante momento:

#WATCH: Railway Police personnel & passengers save a man's life while he was trying to board a train at Mumbai's Panvel railway station. (CCTV footage) (14.07.18) pic.twitter.com/13DNtlJfaK