Joven controla y detiene autobús escolar tras desmayo de conductora

Un chico tomó el volante de un autobús escolar y pisó los frenos para detener el vehículo en una transitada avenida de la zona metropolitana de Detroit luego de que la conductora se desmayó, dijeron las autoridades.

“¡Alguien llame al 911! ¡Ya!”, gritó Dillon Reeves, alumno de 7 grado, a docenas de sus compañeros de escuela que viajaban en el autobús durante el incidente del miércoles.

Dillon fue aclamado como héroe: detuvo a la unidad cuando estaba virando hacia el tránsito en sentido contrario.

“Este fue un acto extraordinario de valor y madurez de su parte”, dijo Robert Livernois, superintendente de las Escuelas Consolidadas de Warren.

El incidente fue grabado por la cámara de video ubicada arriba de la conductora. El video muestra cuando la conductora se echaba aire a la cara con una gorra de béisbol e informaba a la oficina de transporte que necesitaba detenerse.

Segundos después, Dillon entró en acción, pisó el pedal del freno y sujetó el volante.

“No sé si podría haber salido mejor”, dijo Livernois, quien subrayó que algunos adultos ayudaron a los chicos a salir por la puerta trasera. “Cuando tienes a una persona confiable como Dillon que se ocupó del autobús, la verdad es que fue un buen día para nosotros”.

Dillon declinó hacer declaraciones el jueves a la prensa pero sus padres, Steve e Ireta Reeves, estaban orgullosos.

“Tenemos un pequeño héroe”, dijo el papá de Dillon. “Lo he llevado en las piernas manejando por caminos rurales, conduciendo hasta las cocheras desde que tenía 4 años… Es buen conductor”.

