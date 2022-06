Tiktoker español confunde obras negras con “aldeas antiguas” en México

Un joven español se viralizó rápidamente tras compartir un video en redes sociales en el que aseguraba que había descubierto “aldeas antiguas” en México, hecho que dejó cientos de burlas, ya que no se trababa de algo inusual, simplemente era un sitio en obras negras en alguna parte de México.

El usuario de TikTok @powpow2230 compartió en su perfil un video que tituló "El español menos subnormal", donde asegura haber encontrado en México "aldeas súper antiguas" que se encuentran dentro de una nube, lo que "demuestra" debido a que no se ven nada en el horizonte y hasta asegura que la presión es tal que los paquetes de comida están "hinchados".

El chico menciona que en este tipo de "aldeas" muchas personas no hablan español, sino un idioma antiguo de México. También enfoca a unos niños que están corriendo y luego asegura "se asustan de nosotros, los niños se asustan de nosotros porque ni siquiera hablan nuestro idioma. Me ven con la cámara y han de pensar que es un arma".

El clip de 30 segundos no menciona en qué parte de México se grabó el Tiktok. No obstante lo que queda claro es que esa aldea que visita no es más que un lugar donde hay casas en obra negra, muy probablemente en una zona de montaña.

Internautas reaccionan ante las “aldeas antiguas”

Al final lo que hicieron notar los internautas es que no se trata de un lugar aislado de la civilización ya que en el video se pueden ver autos y postes de luz. Y su afirmación de estar en una nube solo responde a que grabó en un día nublado, en una zona de neblina.

Hasta el momento este TikTok tiene cerca de 358 mil 200 reacciones, se ha compartido 8 mil 535 veces y cuenta con miles de comentarios de internautas que bromean diciendo que este es el "Cristóbal Colón" de la actualidad y hacen hincapié en que esa es la típica reacción de cualquier extranjero que llega México y conoce ese tipo de lugares.

Otros internautas buscan adivinar la ubicación del lugar, algunos mencionan que es el Estado de México, Oaxaca o Chiapas. Otro usuario mencionó de forma irónica que gracias a ese tiktok se dio cuenta que las cámaras no son armas. Y otros más se sorprendieron de que los españoles sigan "descubriendo el mundo".

También hubo algunos que pusieron en duda si se trata de un video de humor o si lo que afirma el joven es en serio y de verdad cree haber encontrado una aldea super antigua. Por supuesto, algunos más no encontraron gracioso el tiktok y mencionaron que es una burla y que el contenido es clasista.

(Con información de El Universal)