Joven llega a su décimo éxamen de conducir en un auto 'robado'

MÉXICO.- Un hombre en el Reino Unido que trataba de pasar su examen de conducir fue arrestado este miércoles por llegar al centro de prueba al volante de un auto que había tomado sin autorización, según informa la Policía del condado de West Midlands, indica el portal de noticias RT.

El sujeto, que no ha sido identificado, fue detenido por las autoridades en el centro de examinación, en la ciudad de Birmingham, después de haber reprobado el examen por décima vez.

Resultó que había llegado al recinto conduciendo el automóvil sin la supervisión de una persona calificada (los conductores que están en prácticas tienen que ir acompañados por una persona de más de 21 años y que tenga carnet de conducir), hecho por el cual fue detenido por sospecha de tomar el vehículo sin consentimiento del propietario.

Welcome to the world of stupid. Male turns up at the driving test centre for his driving test. Having driven himself there unsupervised. Then fails his test for the 10th time 🤦‍♂️ male arrested by D unit Newtown for TWOC offence. pic.twitter.com/hOekgjyl1g