Joven que pidió ayuda en redes utiliza donaciones para comprarse un auto de lujo

En los últimos años han proliferados las historias de éxito en internet, donde los usuarios apoyan para causas nobles ya sea con donativos o con difusión de su caso para encontrar ayuda. Sin embargo, no todos estos relatos tratan de éxito o situaciones favorables, pues también están las contrapartes.

Refiriéndonos a este tipo de historias se encuentra el relato de una joven en Italia que debido a expresar su orientación sexual se vio afectada, y después de ello su vida dio un giro por completo.

El nombre de la protagonista de esta historia es Malika Chalhy, ella nació en Castelfiorentino en 1998; su padre es de origen marroquí, mientras que su madre es italiana. Todo comenzó a mediados de enero del presente año cuando sus padres la echaron de casa por haberles confiado a través de una carta que se había enamorado de una chica, es decir, que sus preferencias sexuales no iban de acuerdo a lo que sus padres deseaban.

Al encontrarse sin hogar y sin poder recuperar sus pertenencias personales porque le cambiaron la cerradura de la puerta de su casa, Malika presentó una denuncia ante la policía. Esta y otras declaraciones fueron presentadas para el sitio italiano Fanpage.it, por medio de su canal de YouTube, que generalmente recaba testimonios, historias y demás noticias de aquel país.

Además en dicho video se puede observar que Malika muestra algunos de los 20 mensajes de voz que afirma fueron enviados por su madre y su padre después de la declaración respecto a su orientación sexual, además de insultos y amenazas. Tres meses después de la denuncia, la joven de 22 años aún se encontraba sin la posibilidad de entrar a su casa para recuperar su ropa. De tal forma que para superar esta difícil situación recibió ayuda de su prima quien decidió abrir dos recaudaciones de fondos en la web GoFundMe para ayudar a Malika, las cuales, en primera instancia, recolectaron la cantidad de casi 170 mil dólares y la segunda rondaba los 15 mil dólares.

Con dicho dinero, la idea era que la joven consiguiera un lugar para vivir y reponer algunas de sus pertenencias, no obstante dirigió los fondos hacia otro lado, pues decidió comprar un auto Mercedes Benz Clase A con el cual básicamente habría gastado todos los recursos conseguidos. Y aunque al principio Malika lo negó, argumentando que no era suyo, después no tuvo alternativa que reconocer que sí había comprado este lujoso auto con el dinero donado por las personas que se solidarizaron con su causa, por lo cual desencadenó decepción por parte de la opinión pública, sostienen los medios locales.

Este auto es uno de los más importantes de la marca históricamente, es que se encuentra en el segmento B, esto quiere decir que está pensado principalmente para un uso urbano, ofreciendo consumos de gasolina respetables y con un motor que otorgará velocidad cuando fuese necesario.

Finalmente respecto a esta historia, varios medios de Italia indican que con lo que resta de su dinero lo ha utilizado para pagar otro tipo de necesidades como el alquiler de un hogar, dentista y deseos personales, incluso un perro.

