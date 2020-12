Joven se implanta aletas en la cabeza y se declara ‘transespecie’

El artista Manel de Aguas se implantó dos aletas artificiales en la cabeza para, según él, relacionarse con la naturaleza a través de la tecnología, de acuerdo a una entrevista que le realizó Infobae.

El fotógrafo y productor musical de Barcelona de 24 años, se declara “transespecie”. En palabras de Manel: “No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce”, explica.

Explicó que el mismo diseño el órgano sensorial cibernético que instalaron en su cuerpo y se inspiró en el mundo marítimo.

El dispositivo consiste de dos membranas de silicona de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura y, con ayuda de un microchip, los convierten en vibraciones que se transmiten por el cráneo, convirtiéndose en sonido.

Antes de la cirugía, el joven porta a las aletas con ayuda de una diadema que se colocaba en la parte posterior de la cabeza mientras que la placa con el circuito electrónico permanecía expuesto.

En enero de este año, viajo a Japón para someterse a un implante transdermal durante a el cual el microchip fue introducido entre la piel y el hueso.