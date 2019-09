Jóvenes desconocen a "legendario" luchador de maquinitas

Agencia

MÉXICO.- Después de semanas de rumores en el aire, en el Nintendo Direct de este 4 de septiembre de 2019 quedó anunciado oficialmente que Terry Bogard de Fatal Fury se integrará al roster de peleadores de Super Smash Bros. Ultimate el próximo mes de noviembre.

El anuncio fue a través de un video que, por una parte, reconoció el paso de la plataforma Neo Geo en la historia de los videojuegos y, por otra, dio un repaso a las franquicias de juegos de pelea creadas por SNK.

Los jugadores más experimentados identificaron sin problemas a Terry, e incluso los memes sobre su participación en Smash Bros. no se hicieron esperar -pues el personaje también forma parte de King of Fighters, la franquicia de peleas que más se juega en México.

Pero hay un nicho que no solo no supo quién es Terry, sino que además lo confundió con un entrenador Pokémon en esteroides: los jugadores más jóvenes.

El sitio web Nintendosoup recopiló (y tradujo) varios tuits japoneses de los que se desprende que, entre más joven, menos noción hay en torno a Terry Bogard.

“Esta es una versión del entrenador Pokémon que pelea con sus músculos. LOL.”

テリーが筋肉で戦うポケモントレーナーって言われてて草 — あうすれえぜ (@Ausleze00277) September 5, 2019

“Me gusta pensar que Terry es Red (el entrenador Pokémon) mutado en una versión musculosa de sí mismo.”

一瞬レッドが突然変異起こして筋肉ムキムキになったのかと思ったじゃん

2度見したわ — アラン (@amuko529) September 5, 2019

“He escuchado a mucha gente decir ‘¿Quién es este Terry que está peleando con el entrenador Pokémon, o sea consigo mismo?’”

“Muchos están llamando a Terry un ‘entrenador Pokémon musculoso’. No puedo evitar reír escandalosamente.”

“¿Es normal escuchar a estudiantes de primaria y secundaria diciendo que no saben quién es Terry Bogard? ¿Cuántos años tiene que fue estrenada Legend of the Hungry Wolf (adaptación de Fatal Fury a película animada)?”