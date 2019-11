Jóvenes irrumpen en función de Frozen 2 con machetes

Agencia

MÉXICO.- Lo que aparentemente sería una tranquila velada para disfrutar del estreno de Frozen 2 de Disney, se convirtió en un verdadera pesadilla para los asistentes de un cine en Birmingham, Inglaterra después de que un grupo de jóvenes arribara a la proyección con machetes el sábado por la tarde.

De acuerdo con un reporte de The Independent los hechos ocurrieron en un complejo cinematográfico denominado Star City Cinema en los alrededores de Birmingham. Familias enteras disfrutaban de una nueva «aventura congelada» cuando un grupo de jóvenes entre 13 y 19 años con machetes irrumpieron el lugar aterrorizando a los asistentes. El suceso provocó que el complejo fuera evacuado de inmediato.

Según un portavoz de la policía de West Midlands decenas de policías fueron enviados al lugar después de recibir una llamada al 911, alrededor de las 5:30 de la tarde que alertaba la presencia de alrededor de 100 adolescentes portando armas blancas.

