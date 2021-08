Juan de Dios Pantoja, ‘cancelado’ por mensaje contra Kenia Os

Hasta cuando quiere hacer algo bien, la polémica sigue a Juan de Dios Pantoja. Esta vez, el youtuber se echó en encima a los fans de Kenia Os, luego de que enviare un mensaje pidiendo respeto y apoyo para su esposa Kimberly Loaiza.

En su cuenta de Twitter, Juan de Dios Pantoja lanzó este mensaje para Kenia Os:

Y con eso empezó la polémica, porque a los fans de Kenia no les causó nada de gracia que “llamaran la atención” a la cantante y atacaron a Juan de Dios, pidiéndole que vaya a terapia y que deje de meterse con personas que ya no forman de su círculo.

Incluso afirmaron que Pantoja quiere colgarse de la fama de Kenia, y otros incluso le recordaron a Juan de Dios que en el pasado, él y Kimberly acosaron en redes sociales a Kenia, al grado de amenazarla con difundir imágenes íntimas de ella.

Entre los mensajes que circulan en redes están:

“Mientras tú y tu mujer se burlaban de la estabilidad emocional de Kenia Os, ella estaba en su casa tratando de superar su depresión causada por ustedes, no se me olvida y no se me olvidará”.