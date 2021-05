Juanpa Zurita ‘se ahoga’ en críticas por lanzar su marca de agua de manantial.

Juanpa Zurita seguramente “se ahogó” en las críticas que provocó tras lanzar su marca de agua de manantial, hecho que las redes sociales también aprovecharon para recodar al influencer el escándalo con las casas de Love Army.

Este domingo el YouTuber se volvió tendencia en redes sociales pero no por su papel como el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, en la serie de Netflix, sino por el lanzamiento de su marca de agua que no resultó cómo él esperaba.

Amparado en las “zuricatas” (cómo se autodenominan sus fans), Juanpa Zurita lanzó un nuevo video en YouTube en el que presentó una nueva marca de agua de manantial tras “descubrir” que el agua embotellada es purificada; es decir, tratada y no viene directamente de una fuente natural.

“Decepcionado de que no se está aprovechando el agua al máximo, me da tres opciones: olvidarlo y seguir con mi vida, quejarme y espera que alguien lo arregle o hacer algo para cambiar las cosas”.

Y como era de esperarse, Juanpa Zurita aprovechó su descubrimiento para “hacer algo para cambiar las cosas” y junto con Jungle Group, creó la marca Water People: agua embotellada directamente del manantial.

Pero las cosas no les salieron como esperaba.

A pesar de la buena producción del video e intenciones del también actor, las redes sociales no tomaron muy bien su nueva idea de vender agua de manantial embotellada.

En Twitter se lanzaron contra Juanpa Zurita al recordarle que proyectos como el suyo únicamente abonan en la explotación y comercialización de los manantiales, en una época en que la sequía es uno de los principales problemas que enfrentan diversas regiones de México.

Otros criticaron que el youtuber se aproveche de un problema tan delicado como el acceso al agua potable para promocionar una nueva marca ligada con su nombre, hecho que llevó a mucha gente a recordarle el problema que supuso para su imagen el caso de las casa Love Army.

También, en una parte de video, Juanpa asegura que si el agua de los manantiales no se utiliza para el consumo humano “se desperdicia y va al océano”… olvidando algo tan sencillo como el ciclo del agua.

Como era de esperarse, Juanpa Zurita no se ha pronunciado al respecto.

El "proyecto" de Juanpa Zurita con su agua de manantial tiene de Justificación: "Si no la usamos se desperdicia y se va a los océanos" Weeeeey ¿Si viste el ciclo del agua en la primaria verdad? Sabes que si sacas el agua del manantial cortas el ciclo pic.twitter.com/eiiCRvKcI3

No necesitamos más pendejos que roben agua, pero no olviden que el problema no es sólo Juanpa Zurita, son todas las embotelladoras y empresas como coca cola, dejen de consumirles, así que si vamos a mentarle la madre al wey este, mejor hagámoslo con toodas las empresas :) pic.twitter.com/4I0hrTqnIy