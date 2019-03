Keanu Reeves entretiene a pasajeros 'varados' en aeropuerto

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- ¿Qué es lo peor que puede pasar durante un viaje en avión además de los retrasos y un bebé llorando? Que el vuelo se desvíe por fallas técnicas.

Esto fue lo que les pasó a los pasajeros de un vuelo de San Francisco a Los Ángeles que tuvo que ser desviado al aeropuerto de Bakersfield (California).

Sin embargo, después de la tormenta llega la calma y su calma fue Keanu Reeves, quien estaba entre los afectados.

El protagonista de 'El abogado del diablo' habló con las personas a cargo e informó a sus acompañantes que su equipaje no sería desembarcado hasta al menos tres horas después, por lo que los invitó y motivó a hacer uso de unas furgonetas disponibles para trasladarse a Los Ángeles, situada a dos horas de camino por tierra.

Reeves entretuvo a sus compañeros leyendo para ellos sobre las atracciones de Bakersfield y poniendo música en su móvil. De camino, el grupo se detuvo en un restaurnate de comida rápida.

Algunos de los pasajeros subieron a sus redes videos y fotos del actor, agradecidos por su cordialidad.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK