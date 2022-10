La enfermedad se lo está comiendo: Mhoni Vidente sobre salud de Nodal

Mhoni Vidente afirmó que la presunta enfermedad de transmisión sexual (ETS) que contrajo Christian Nodal “se lo está comiendo” y esto provoca que el cantante se encuentre deprimido. Asimismo aseguró que su padre podría ser diagnosticado con un tipo de cáncer.

A través de su canal oficial en YouTube, la astróloga “leyó las cartas” y compartió lo que presuntamente le está sucediendo al mariacheño.

En primer lugar mencionó que un contacto le había asegurado que Nodal se rascaba en sus genitales, recordemos que hace unos días varios medios de comunicación afirmaron que el intérprete de “Botella tras botella” se contagió de herpes tras su ruptura con Belinda.

Se presume que luego de cancelar su compromiso con la cantante, el originario de Sonora comenzó a salir con chicas y a beber en exceso, pero un descuido, el artista se contagió de esta ETS.

“Desde que terminó (con Belinda), vino un declive fuerte en todos los aspectos en él. Como te decía, ahorita ya está más tranquilo, aunque el alcohol y otras sustancias no las puede dejar por nada del mundo; pero bueno, ya se lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema. Ya no es un niño y así como se metió con cuanta mujer y contrajo el herpes, también sabe que el alcohol le puede dañar su voz. Será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera”, reveló un amigo de Nodal a una revista de espectáculos.

Por otro lado Mhoni Vidente confirmó que el cantante se va a presentar el primero de diciembre en el Zócalo, pero no todo son buenas noticias “según las cartas”, se menciona que Nodal se encuentra deprimido por la supuesta enfermedad, y por si fuera poco su padre será diagnosticado con cáncer de próstata o vejiga.

“Yo tengo un amigo que me dijo que sí, que se rascaba mucho ahí abajo. Nodal se va a presentar el 1 de diciembre en el Zócalo. Esta carta nos dice, la carta del ojo, que está muy deprimido, que el papiloma humano se lo está comiendo. Le viene cáncer al papá, en la próstata o en la vejiga", reveló la cubana.

Cabe mencionar que hasta el momento Christian Nodal no ha rendido ninguna declaración al respecto.