"La pedofilia no mata a nadie, el aborto sí", señala un sacerdote

ESTADOS UNIDOS.- Un sacerdote católico llamado, Richard Bucci, estadounidense, mencionó que a diferencia del aborto, la pedofilia no mata a nadie.

El cura dijo esto para justificar la decisión que tomó a finales de enero de prohibir que 44 políticos pro abortistas pudieran recibir la comunión en su parroquia.

Here’s a photo of the notice received by lawmakers including @repmcentee33 pic.twitter.com/diBYuAVod9