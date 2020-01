La Secretaría de Salud publica cartel de familia homoparental

Agencia

MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter la Secretaría de Salud publicó un cartel para moderar el consumo de la rosca de Reyes,ya que la obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública de México, que afecta a 3 de cada 4 adultos y en el cual decidieron colocar a una familia homoparental compartiendo la rosca.

En la imagen se muestra lo que podría ser dos figuras paternas masculinas, junto a un niño y una niña que están partiendo felizmente una rosca de día de Reyes.

En la publicación invitan a moderar las porciones de rosca, con el fin de cuidar la salud, así como del consumo de harinas y azúcar, base principal de este pan dulce.

Dentro de la imagen se hace mención a la sana convivencia familiar y cómo esta es importante para estimular el sano desarrollo de sus integrantes.

Si vas a comer #RoscaDeReyes, te sugerimos que sea una porción moderada. pic.twitter.com/KVmRaQBoDB — SALUD México (@SSalud_mx) January 6, 2020

El cartel, en poco tiempo generó mucho morbo entre los internautas, quienes escribieron mensajes de aceptación, en su mayoría, sobre este tipo de mensajes incluyentes.

Aunque no faltaron los que no estuvieron del todo de acuerdo con el mensaje, pues argumentaron que la rosca solo se come una vez al año y por tanto uno puede comer la porción que quiera.

(Con información del Debate)